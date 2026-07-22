باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - فیلم‌های «استخر»، «زنده‌شور»، «لباس شخصی» و «نبرد با خرچنگ» که از ۲۴ تیرماه روی پرده رفته‌اند، نخستین هفته حضور خود در سینماها را پشت سر گذاشتند؛ هفته‌ای که با استقبال قابل توجه از برخی آثار و عملکرد ضعیف برخی دیگر همراه بود.

سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۲۴ تیر مجموعاً با ۱۳ هزار و ۵۱۶ سانس نمایش، ۲۸۶ هزار و ۱۲۰ مخاطب را به سینماها جذب کردند و به فروش ۳۹ میلیارد و ۴۴۶ میلیون تومان دست یافتند.

یک هفته از آغاز اکران فیلم‌های جدید در سینماهای کشور می‌گذرد؛ آثاری که پس از وقفه چندروزه فعالیت سالن‌های سینما و همزمان با بازگشت اکران‌ها به روال عادی روی پرده رفتند. در این میان، «خواب‌نما» از ۱۹ تیرماه و فیلم‌های «استخر»، «زنده‌شور»، «لباس شخصی» از ۲۴ تیرماه و «نبرد با خرچنگ» از ۳۱ تیر اکران خود را آغاز کردند تا نخستین رقابت جدی گیشه در روزهای پس از بازگشایی سینماها شکل بگیرد.

بازگشت سینماها به چرخه عادی نمایش در حالی رقم خورده که طرح قیمت‌گذاری شناور بلیت و همچنین طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» همچنان در حال اجراست. با این حال، آمار فروش هفته‌های اخیر نشان داده است که موفقیت فیلم‌ها در گیشه بیش از هر عامل دیگری به استقبال مخاطبان از آثار روی پرده وابسته است؛ موضوعی که حالا برای فیلم‌های تازه‌اکران‌شده نیز به آزمونی جدی تبدیل شده است.

در میان آثار جدید، «استخر» ساخته سروش صحت توانسته بهترین عملکرد را به ثبت برساند. این فیلم با فروش ۱۹ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان، ۱۳۸ هزار و ۶۰۱ مخاطب را به سینماها کشانده و در ۴ هزار و ۷۱۵ سانس روی پرده رفته است. قرار گرفتن این فیلم در صدر جدول فروش هفتگی، آن هم تنها چند روز پس از آغاز اکران، نشان می‌دهد «استخر» توانسته شروعی موفق در گیشه داشته باشد. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته‌آ پناهی‌ها، بیژن بنفشه‌خواه، مجید یوسفی و سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می‌دهند.

پس از آن، «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با فروش ۱۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان، جذب ۱۰۳ هزار و ۸۶۸ مخاطب و ۳ هزار و ۹۱۳ سانس نمایش، در رتبه بعدی قرار دارد. «زنده‌شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم پنج متهم به قتل به شهری دیگر آمده است، اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است. بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

«خواب‌نما» ساخته رضا مقصودی نیز که از ۱۹ تیرماه اکران خود را آغاز کرده، در یک هفته اخیر ۸۵۹ میلیون تومان فروش داشته و ۶ هزار و ۹۸۱ مخاطب را راهی سینماها کرده است. در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ …»

در ادامه، «لباس شخصی» ساخته امیرعباس ربیعی با فروش ۷۲۶ میلیون تومان و ۶ هزار و ۶۰۱ مخاطب به نمایش خود ادامه می‌دهد. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

همچنین «نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد با فروش حدود ۴ میلیون تومان و ۴۵ مخاطب، کم‌فروش‌ترین فیلم این جمع محسوب می‌شود. در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان‌انگیز موفق می‌شود؟

با وجود ورود فیلم‌های جدید، برخی آثار قدیمی‌تر همچنان سهم خود را از گیشه حفظ کرده‌اند. «آنتیک» ساخته محمدهادی نائیجی با فروش یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد نیز با فروش یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان و «سفر به لیمونیا» ساخته کمال حاج‌دینی‌مقدم با فروش یک میلیارد و ۱۷ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی جای دارند.

نگاهی به آمار فروش هفته اخیر نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان دو فیلم نخست جدول و سایر آثار روی پرده وجود دارد. «استخر» و «زنده‌شور» روی هم بیش از ۳۴ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و بخش عمده مخاطبان سینما را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که از استقبال مخاطبان از این دو فیلم در روزهای ابتدایی اکران حکایت دارد.

در این میان، «تاکسیدرمی» با فروش ۴۷۸ میلیون تومان، «شمشیر و اندوه» با ۲۶ میلیون تومان، «قمارباز» با ۱۲ میلیون تومان، «بهشت تبهکاران» با حدود ۶ میلیون تومان و «خط نجات» با حدود ۵ میلیون تومان فروش، دیگر آثار حاضر در چرخه اکران هستند.

با وجود رقابت فیلم‌های قدیمی‌تر، دو فیلم تازه‌اکران‌شده «استخر» و «زنده‌شور» توانسته‌اند در همان هفته نخست نمایش، صدر جدول فروش هفتگی را به خود اختصاص دهند؛ اتفاقی که می‌تواند در صورت تداوم، معادلات گیشه را در هفته‌های آینده تغییر دهد و رقابت تازه‌ای را میان آثار روی پرده رقم بزند.

میزان فروش فیلم‌های در حال اکران براساس اعلام سامانه سمفا در یک هفته اخیر:

استخر؛ ۱۹ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان فروش، ۱۳۸ هزار و ۶۰۱ مخاطب

زنده‌شور؛ ۱۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان فروش، ۱۰۳ هزار و ۸۶۸ مخاطب

آنتیک؛ یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان فروش، ۸ هزار و ۲۱۰ مخاطب

تهران کنارت؛ یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان فروش، ۷ هزار و ۸۸۵ مخاطب

سفر به لیمونیا؛ یک میلیارد و ۱۷ میلیون تومان فروش، ۹ هزار و ۳۰۰ مخاطب

خواب‌نما؛ ۸۵۹ میلیون تومان فروش، ۶ هزار و ۹۸۱ مخاطب

لباس شخصی؛ ۷۲۶ میلیون تومان فروش، ۶ هزار و ۶۰۱ مخاطب

تاکسیدرمی؛ ۴۷۸ میلیون تومان فروش، ۴ هزار و ۱۹۶ مخاطب

شمشیر و اندوه؛ ۲۶ میلیون تومان فروش، ۲۳۹ مخاطب

قمارباز؛ ۱۲ میلیون تومان فروش، ۱۱۱ مخاطب

بهشت تبهکاران؛ حدود ۶ میلیون تومان فروش، ۴۴ مخاطب

خط نجات؛ حدود ۵ میلیون تومان فروش، ۳۹ مخاطب

نبرد با خرچنگ؛ حدود ۴ میلیون تومان فروش، ۴۵ مخاطب