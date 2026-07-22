سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، پس از قهرمانی جهان با انتقاد از تفاوت پاداش‌ها در ورزش ایران تأکید کرد که میان تیم‌های موفق و ناکام نباید چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی و بازگشت به کشور گفت: این مسابقات با حضور ۱۶ تیم برتر جهان انجام می‌شود در حالی که بیش از ۱۰۰ کشور در رنکینگ حضور دارند و این نشان‌دهنده اهمیت مسابقات است. در این مسابقات تیم‌ها بر اساس رنکینگ با یکدیگر مسابقه می‌دهند و موفقت در این تورنمنت تصادفی نیست.

وی افزود: ما با ۶ بازی و بدون شکست توانستیم قدرت خود را بار دیگر نشان دهیم و علاوه بر کسب عنوان قهرمانی سهمیه پارالمپیک را کسب کنیم.

رضایی درباره نتیجه کسب شده توسط تیم ملی بانوان بیان کرد: آنها هم نتیجه خوبی کسب کردند و با کسب عنوان هفتمی باید در ادامه برای کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس تلاش کنند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون پرداخت ۲۰۰ دلار به ورزشکاران به‌عنوان پول‌توجیبی گفت: این مسائل حاشیه است و همین حواشی می‌تواند پدر تیم را دربیاورد. چیزی که هست این است که این موضوع باید از پایه تغییر کند. برای ورزشکاران تمام رشته‌ها که به مسابقات بین‌المللی می‌روند پول تو جیبی واریز می‌شود. به نظرم برخی آیین‌نامه‌ها باید تغییر کنند و ورزشکاران مبلغی که درخور شأنشان هست دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسش که آیا قولی برای پرداخت پاداش دریافت کردید یا خیر؟ گفت: هنوز قولی به ما داده نشده است ولی ورزشکاران در پایان هر سال جوایز خود را بابت مدال‌های کسب شده در بازی‌های بین‌المللی دریافت می‌کنند.
 
 رضایی با اشاره به تفاوت میان فوتبالیست‌ها و پاداش‌هایشان با دیگر ورزشکاران گفت: باید فوتبال را کنار گذاشت چون بر مبنای سیاسی است و دیگر رشته‌ها نباید خودمان را با آنها خودمان را مقایسه کنیم ولی از طرف دیگر ورزشکاران دیگر حداقل باید در خود موفقیتی که کسب کردند پاداش دریافت کنند و نباید میان تیمی که افتخار بزرگی کسب کرده با تیمی که دستاوردی نداشته تفاوت زمین تا آسمان باشد.
 
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته درباره مسابقات پاراآسیایی ناگویا و تیم اعزامی به این مسابقات اظهار داشت: در این مسابقات با تیم اصلی‌مان حاضر خواهیم شد چراکه تیم‌های قدرتمندی در این باز‌ها حضور دارند. قزاقستان در مسابقات جهانی سوم شد و ما برای موفقت باید با تمام قوا حاضر شویم. در ناگویا چند بازیکن جوان نیز در تیم حضور خواهند داشت.
 
منبع: فارس
برچسب ها: پاداش والیبالی ، والیبال نشسته
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