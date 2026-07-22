باشگاه خبرنگاران جوان - هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی و بازگشت به کشور گفت: این مسابقات با حضور ۱۶ تیم برتر جهان انجام میشود در حالی که بیش از ۱۰۰ کشور در رنکینگ حضور دارند و این نشاندهنده اهمیت مسابقات است. در این مسابقات تیمها بر اساس رنکینگ با یکدیگر مسابقه میدهند و موفقت در این تورنمنت تصادفی نیست.
وی افزود: ما با ۶ بازی و بدون شکست توانستیم قدرت خود را بار دیگر نشان دهیم و علاوه بر کسب عنوان قهرمانی سهمیه پارالمپیک را کسب کنیم.
رضایی درباره نتیجه کسب شده توسط تیم ملی بانوان بیان کرد: آنها هم نتیجه خوبی کسب کردند و با کسب عنوان هفتمی باید در ادامه برای کسب سهمیه پارالمپیک لسآنجلس تلاش کنند.
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته درباره حواشی پیشآمده پیرامون پرداخت ۲۰۰ دلار به ورزشکاران بهعنوان پولتوجیبی گفت: این مسائل حاشیه است و همین حواشی میتواند پدر تیم را دربیاورد. چیزی که هست این است که این موضوع باید از پایه تغییر کند. برای ورزشکاران تمام رشتهها که به مسابقات بینالمللی میروند پول تو جیبی واریز میشود. به نظرم برخی آییننامهها باید تغییر کنند و ورزشکاران مبلغی که درخور شأنشان هست دریافت کنند.