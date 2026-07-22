باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ساکی‌پور مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با ابراز نگرانی از آمار حوادث گازی در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت حادثه گازی در خوزستان رخ داده که بر اثر آن پنج نفر مصدوم و سه نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: سال گذشته نیز ۶۴ حادثه گازی در استان ثبت شد که ۷۴ مصدوم و ۲۷ فوتی بر جای گذاشت.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد حوادث گازی ناشی از نشت گاز و انفجار است، مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث را فرسودگی لوله‌کشی داخلی ساختمان‌ها، استفاده از شلنگ‌های غیراستاندارد یا فرسوده، نبود بست مناسب و استفاده از شیر‌های گاز بدون درپوش عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست به صورت دوره‌ای لوله‌کشی و شلنگ‌های گاز منازل را بررسی کرده، پس از پایان استفاده از وسایل گازسوز، شیر اصلی گاز را ببندند و در صورت استشمام بوی گاز، بدون ایجاد هرگونه جرقه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۴ به شرکت گاز اطلاع دهند.

ساکی‌پور در پایان تأکید کرد: رعایت نکات ساده ایمنی و مصرف بهینه، علاوه بر کاهش حوادث، نقش مهمی در پایداری شبکه گازرسانی و عبور ایمن از فصل سرد سال خواهد داشت.