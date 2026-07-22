باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: خوزستان با بیش از هزار موکب و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، آماده ارائه خدمات به زائران اربعین و تسهیل تردد از مرزهای استان است.

مدیر حج و زیارت استان خوزستان با اشاره به آمادگی گسترده این استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: خوزستان با برخورداری از بیش از یک هزار موکب، یکی از مهم‌ترین استان‌های خدمت‌رسان به زائران اربعین در کشور است و همه زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شده است.

وی افزود: زائران از سراسر کشور پس از ورود به خوزستان، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مرزهای استان عبور کرده و راهی سفر معنوی عتبات عالیات خواهند شد.

مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به روند ثبت‌نام زائران گفت: ثبت‌نام در سامانه سماح از حدود سه هفته پیش آغاز شده و تاکنون حدود یک میلیون نفر در سراسر کشور ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند که بخشی از آن‌ها زائران استان خوزستان هستند.

وی با تأکید بر اینکه در روزهای منتهی به اربعین حجم ثبت‌نام‌ها به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد، از متقاضیان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در سامانه سماح اقدام کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از خدمات بیمه و سایر امکانات، از بروز اختلال ناشی از ازدحام روزهای پایانی جلوگیری شود.

یاقوت خاطرنشان کرد: سازمان حج و زیارت برای رفاه زائران، پایگاه‌های امداد و راهنمایی را از مرزهای خروجی تا شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر کرده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات لازم به زائران ارائه شود.

وی افزود: پس از تکمیل ثبت‌نام در سامانه سماح، برای هر زائر یک کد و QR Code اختصاصی صادر می‌شود که در مواقع ضروری از جمله مفقود شدن وسایل یا نیاز به شناسایی و راهنمایی زائران، کاربرد خواهد داشت.

مدیر حج و زیارت خوزستان همچنین از زائران خواست با گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند و امور مربوط به دریافت یا تمدید گذرنامه را پیش از سفر و در شهر محل سکونت خود انجام دهند.

وی تأکید کرد: هرچند در مرزها نیز خدماتی برای رفع مشکلات احتمالی زائران پیش‌بینی شده است، اما انجام مراحل اداری پیش از عزیمت، موجب تسریع در تردد و کاهش ازدحام خواهد شد.

مدیر حج و زیارت خوزستان در پایان با آرزوی سفری ایمن و معنوی برای زائران، از همه مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواست با ثبت‌نام به‌موقع در سامانه سماح و رعایت توصیه‌های اعلام‌شده، زمینه ارائه خدمات بهتر و سفری آرام و منظم را فراهم کنند.