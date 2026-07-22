چگونه از مسمومیت غذایی پیشگیری کنیم؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مسمومیت غذایی و عفونت‌های گوارشی معمولاً با علائمی مانند دل‌درد، تهوع، استفراغ و اسهال بروز می‌کنند و در صورت بی‌توجهی ممکن است به کم‌آبی شدید، شوک و حتی عوارض خطرناک منجر شوند. هرچند آمار مسمومیت‌های غذایی در فصل گرما بیشتر است، اما این مشکل می‌تواند در تمام طول سال رخ دهد.

متخصصان تأکید می‌کنند سلامت مواد اولیه، رعایت بهداشت هنگام تهیه غذا و نگهداری صحیح غذای پخته، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از مسمومیت غذایی است. باقی ماندن غذا برای چند ساعت در دمای محیط یا رعایت نکردن زنجیره سرما، احتمال رشد عوامل بیماری‌زا از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها را افزایش می‌دهد و خطر ابتلا به مسمومیت غذایی را بالا می‌برد.