باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت، از بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های آبخیزداری، توسعه زیرساخت‌های انتقال آب و ساماندهی قرارداد‌های مرتبط با مدیریت ارتفاعات در نهمین جلسه هیأت مدیره مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز خبر داد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در حفظ منابع طبیعی، کنترل روان‌آب‌ها و تقویت پوشش گیاهی ارتفاعات، اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها از اولویت‌های مدیریت شهری در راستای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی شیراز است و روند اجرای پروژه‌ها به صورت مستمر رصد می‌شود.

او افزود: در این نشست، گزارش اقدامات انجام‌شده در زمینه راه‌اندازی خطوط انتقال آب برف‌فروشان ارائه و روند پیشرفت این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع راه‌اندازی مخازن ذخیره آب و سیستم‌های آبیاری در ارتفاعات به منظور ارتقای بهره‌وری منابع آبی و توسعه فضای سبز ارتفاعات مورد ارزیابی قرار گرفت.

خوشبخت ادامه داد: بررسی فرآیند تحویل و تحول قرارداد‌های فی‌مابین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مدیریت ارتفاعات نیز از دیگر محور‌های این جلسه بود که با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: مدیریت شهری با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه پایدار ارتفاعات و صیانت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال می‌کند و اجرای این اقدامات نقش مؤثری در حفظ محیط‌زیست، افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

منبع: شهرداری شیراز