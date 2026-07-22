باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دستهجمعی در یکی از گاراژهای ماشینهای سنگین در محدوده خاورشهر، مأموران کلانتری بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد جوانی ۲۰ ساله که از اتباع خارجی بود، بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح و توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است. همزمان با حضور مأموران در محل، ۹ نفر از افراد حاضر در نزاع دستگیر شدند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه به شرکت در نزاع دستهجمعی و مصرف مشروبات الکلی اعتراف کردند، اما همگی نقش خود در وارد کردن ضربه منجر به جراحت را انکار کردند.
سرهنگ نثاری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، با اعلام فوت مجروح به علت شدت جراحات، پرونده با موضوع قتل عمد برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
وی گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی، بررسی اظهارات متهمان و مواجهه حضوری، موفق به شناسایی عامل اصلی جنایت شدند. متهم ۲۰ ساله در جریان بازجوییها به وارد کردن ضربه چاقو در حین درگیری اعتراف کرد و انگیزه این درگیری را اختلاف ایجادشده پس از مصرف مشروبات الکلی عنوان کرد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای شهرری، متهم اصلی به اتهام قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد و سایر متهمان نیز به اتهام شرکت در نزاع دستهجمعی منجر به قتل و شرب خمر، با قرارهای قانونی برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس قرار دارند.
سرهنگ نثاری در پایان گفت: تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.