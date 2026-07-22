باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا نصیرزاده مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ دانشجو که نصف آن خواهران می‌باشند، به پیاده‌روی اربعین حسینی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ از دانشجویان خواهر می‌باشد، گفت: روز ۵‌شنبه نخستین کاروان اعزام خواهند شد تا دوشادوش مردم در این رویداد وحدت‌بخش شرکت کنند.

این مسئول با بیان اینکه اعزام دانشجویان از ارومیه و ۴ دانشگاه به عبارت دیگر از دانشگاه ارومیه، فرهنگیان، علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی انجام می‌پذیرد، گفت: دانشجویان از مرز مهران اعزام خواهند شد و دو روز در نجف مستقر خواهند شد و سه تا چهار روز پیاده‌روی کرده و در کربلا سه روز اسکان پیدا می‌کنند همچنین زیارت در کاظمین نیز صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: با همت ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی در سمت عراق هماهنگی‌های لازم توسط تیم پشتیبانی انجام می‌گیرد تا یک موکب جهت اسکان دانشجویان با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر آماده شود.

نصیرزاده گفت: در بخش بین‌الملل بسیج دانشجویی تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد تا در مرز تمرچین موکب دایر شده یا به نحو دیگری از زائران خارجی استقبال شده و همراهی لازم با آنها به عمل آید.