باشگاه خبرنگاران جوان -هادی عموسلطانی آرانی،رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم گفت: با عنایت به تجارب سنوات گذشته و درراستای تسهیل سفرهای اربعین حسینی ع، طرح پیش فروش بلیت اتوبوس سفرهای اربعین حسینی در استان قم، از دهه پایانی تیرماه سالجاری آغاز شد.
وی اضافه کرد: به منظور تسریع و تسهیل درارائه خدمات فروش بلیت اتوبوس و جلوگیری از ایجادهرگونه بازار سیاه، ۸۰ درصد از بلیتها از طریق سکوهای مجاز اینترنتی (سفر ۷۲۴ و سپاس) و ۲۰ درصد به صورت حضوری و درپایانه مرکزی شهرستان قم، عرضه میشود.
وی ضمن اعلام این مهم که بلیتهای ویژه سفرهای اربعین به مقاصد مرزهای چهارگانه کشورعرضه میشوند عنوان کرد: متناسب با نوع ناوگان و مقاصد درخواستی بهای بلیت اتوبوسها بدین شرح میباشند:
اتوبوس ۲۵ نفره:
(مهران ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
(شلمچه ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال)
(چزابه ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال)
و (خسروی۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال)
اتوبوس ۳۲ نفره:
(مهران ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال)
(شلمچه ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال)
(چزابه ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال)
(خسروی ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال)
اتوبوس ۴۴ نفره:
(مهران ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال)
(شلمچه ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال)
(چزابه ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال)
(خسروی ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال)
رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم در بخش دیگری از این خبر به بازه زمانی پیک سفرهای اربعین (رفت و برگشت) اشاره و تصریح کرد: ایام پیک دوررفت سفرها از ۳ الی ۱۱ مرداد و ایام پیک دور بازگشت سفرها از ۱۲ الی ۱۶ مرداد ماه میباشد.
هادی عمو سلطانی آرانی تاکید کرد: از زائران گرامی درخواست میشود ضمن توجه جدی به ایام پیک سفر های اربعین، نسبت به مدیریت سفرها درتهیه بلیت، زمان حرکت (دور رفت و برگست) اقدام فرمایند.
وی درخصوص دیگر اقدامات صورت گرفته درراستای تسهیل سفرهای اربعین دراستان قم عنوان کرد: ازجمله اقدامات صورت گرفته درراستای تسهیل سفرهای اربعین افزایش ساعات کار مجاز رانندگان ناوگان اتوبوس از ۹ ساعت به ۱۲ ساعت است که این امر از یکم لغایت ۲۵ ماه صفرانجام میشود.
عمو سلطانی اختصاص دو هزار لیترسوخت به ناوگان اتوبوسی طی ایام سفرهای اربعین حسینی ع را از دیگرتمهیدات ایام اربعین برشمرد و توضیح داد: این میزان سوخت به صورت تنخواه به کارت سوخت ناوگان اضافه میشود.
وی آماده سازی پایانهها را از دیگر تمهیدات این ایام دانست و گفت: سالنهای انتظار، نمازخانه ها، خوابگاه رانندگان، سرویسهای بهداشتی، خودپردازها و ... جهت ارائه خدمات به زائران، رانندگان و دیگر کاربران جادهای تجهیز شدهاند.
رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم دربخش دیگری از این خبر به استقرار عوامل اجرایی اداره کل متبوع در مبادی ورودی شهرها و مقابل پاسگاههای پلیس راه طی ایام سفرهای اربعین اشاره کرد و اطهار داشت: ناظران مستقر، ضمن کنترل اسناد راننده و ناوگان، صورت وضعیت، نرخنامه و... نسبت به بررسی تجهیزات ایمنی خودرو (کپسول اطفا حریق، چکش ایمنی، کمربند ایمنی، سالم بودن شیشه ها، آج لاستیکها و...) ناوگان عبوری اقدام مینمایند.
هادی عمو سلطانی آرانی یادآورشد: درتمام این ایام ضمن حضور مستمر کارشناسان در محل دفتر نمایندگی اداره کل متبوع واقع در پایانه مسافری مرکزی شهرستان قم نسبت به برپایی میز خدمت درسالن انتظار این پایانه نیز اقدام شده تا دسترسی زائران جهت ارائه نظرات و طرح شکایات و ... با سهولت انجام پذیرد.
وی درخاتمه به دیگرمسیرهای دسترسی جهت طرح شکایات پرداخت و توضیح داد: زائران ودیگر کاربران محترم میتوانند با سامانه تلفنی ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ راهداری به طرح موارد درخواستی پرداخته و یا با استفاده از کیوآر کد بلیت در اختیار نسبت به درج موارد اقدام نمایند
منبع:روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای قم