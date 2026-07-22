باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در حوزه همکاریهای ریلی منطقهای، اقدامات و هماهنگیهای لازم برای توسعه خطوط ریلی در حال انجام است و شرکتهای ایرانی در برخی پروژههای ریلی افغانستان نیز مشارکت دارند.
وی افزود: مسیر ریلی مورد نظر در افغانستان حدود ۸۰۰ کیلومتر طول دارد و اجرای آن با سرمایهگذاری دولت امارت اسلامی افغانستان انجام میشود و شرکتهای ایرانی نیز در اجرای این پروژه همکاری خواهند داشت.
ذاکری در پاسخ به سوالی درباره راهاندازی قطار تهران - کربلا گفت: در حال حاضر امکان برقراری قطار مستقیم تهران به کربلا وجود ندارد و این موضوع تا زمان تکمیل خط ریلی شلمچه - بصره عملیاتی نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: پس از تکمیل پروژه راهآهن شلمچه - بصره، امکان اتصال شبکه ریلی ایران به عراق و برقراری قطار مستقیم تهران - کربلا فراهم خواهد شد.