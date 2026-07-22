باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل با اعلام این خبر گفت: دو شب گذشته طی گزارشی حضوری از سوی مالباخته به پاسگاه بخش گتاب بابل مبنی بر سرقت از انبار ابزار آلات صنعتی‌اش واقع در همان بخش ثبت شد که موضوع به سرعت در دستور کار مامورین تجسس آن پاسگاه قرار گرفت.

او با اشاره به سرقت‌های متعدد سارقین از یک انبار، افزود: با توجه به اینکه سارقین دو مرحله در یک شب اقدام به سرقت از انبار کردند، مشخص گردید که باز هم دست به سرقت از این انبار لوازمات صنعتی خواهند زد.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: به همین واسطه سارقین که طمع سرقت‌های بیشتر از این انبار بزرگ لوازم صنعتی را داشتند شب گذشته برای بار سوم اقدام به سرقت کردند.

فرمانده انتظامی بابل با بیان اینکه سارقین پس از سرقت در همان محدوده توسط گشت پلیس شناسی و دستگیر شدند، گفت: پس از سرقت لوازمات توسط سارقین که با دو خودروی وانت در حال ترک محل بودند با هوشیاری گشت پلیس بخش گتاب شناسایی شدند و همانجا با بررسی خودرو‌ها و کشف بخشی از اموال سرقتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل گردیدند.

سرهنگ عزیزی افزود: اعضای این باند که دو سارق و یک مالخر بودند پس از انتقال به پاسگاه و انجام اقدامات فنی به بزه خود اعتراف کردند و با معرفی مالخر و مخفیگاه دپو لوازمات سرقتی فرد مالخر دستگیر و اموال مسروقه که ارزش ۲۰ میلیارد ریالی داشت کشف شد که به فرد مالباخته تحویل داده شد.



