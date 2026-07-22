مردم داغدید میناب صبح امروز برای بار دوم با بقایای پیکرهای فرزندانشان وداع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز قطعات تازه تفحص شده کودکان  مدرسه شجره طیبه میناب بر روی دستان مردم داغدیده میناب تشییع شدند. 

مادرانی که با گذشت ۵ ماه هنوز آرام نشده اند و همچنان در انتظار تکه‌ای از بدن فرزندنشان در آتش این درد می سوزند. 

 

 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: انفجار ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
بقایای تفحص شده شهدای مدرسه میناب در هرمزگان تشییع می شود
آغاز پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب/ ورود وکلای بین‌المللی به پرونده
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی:
جنایت مدرسه میناب توسط کمیته حقوق بشر مجلس پیگیری بین‌المللی می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
لعنت الله علی قوم الظالمین لعنت بر ترامپ و نتانیاهو
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا بهشون صبر بده..خیلی سخته..هر دفه یه تکه ای از فرزندت پیدا بشه
۰
۹
پاسخ دادن
اصابت موشک دشمن آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم
تکذیب اصابت جدید در جزیره لارک/انفجارها از سمت تنگه هرمز است
شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده روستای مسن قشم
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: میناب تاریخ آینده ایران را رقم خواهد زد
آخرین اخبار
شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده روستای مسن قشم
تکذیب اصابت جدید در جزیره لارک/انفجارها از سمت تنگه هرمز است
اصابت موشک دشمن آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: میناب تاریخ آینده ایران را رقم خواهد زد
خسارت سنگین به اسکله‌های هرمزگان / بیش از ۲۰۰۰ صیاد بیکار شدند
عبادی‌زاده: دولت خسارت‌های بخش کشاورزی و صیادی هرمزگان در دوران جنگ را جبران کند
ناکامی دشمن در ایجاد قحطی/ تدوین بسته حمایتی دولت برای واحدهای کشاورزی و تولیدی آسیب‌دیده
حمله خصمانه به شناورهای نجات دریایی در آب‌های هرمزگان