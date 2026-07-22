مردم داغدید میناب صبح امروز برای بار دوم با بقایای پیکرهای فرزندانشان وداع کردند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0642\u0637\u0639\u0627\u062a \u062a\u0627\u0632\u0647 \u062a\u0641\u062d\u0635 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646\u00a0 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u062c\u0631\u0647 \u0637\u06cc\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0627\u063a\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u0645\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u06f5 \u0645\u0627\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u062a\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u062f\u0646 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u062f \u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n