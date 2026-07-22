شهردار منطقه ۴ با اعلام خبر آغاز مرحله دوم طرح آبرسانی اضطراری به جنگل ها و درختان این منطقه، از بسیج تمامی تانکرهای آبرسان برای مقابله با موج شدید گرما و حفاظت از فضای سبز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ در بازدید از عملیات اجرای طرح آبرسانی اظهار داشت: فضاهای سبز شهری و عرصه‌های جنگلی، فراتر از جنبه‌های بصری، به عنوان ریه‌های تنفسی کلان‌شهرها نقش حیاتی در تلطیف هوای شهر، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تعدیل جزایر حرارتی ایفا می‌کنند. درختان با جذب دی‌اکسید کربن، تولید اکسیژن و جلوگیری از فرسایش خاک، سدی مستحکم در برابر پیامدهای زیست‌محیطی هستند و وجود آن‌ها در محیط‌های شهری، علاوه بر ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی شهروندان، به حفظ اکوسیستم طبیعی و پایداری محیط زیست در پهنه‌های شرق و شمال شرق تهران کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، صیانت و مراقبت از این سرمایه‌های زنده، وظیفه‌ای همگانی و اولویتی راهبردی برای مدیریت شهری محسوب می‌شود

وی ادامه داد: با توجه به تداوم موج شدید گرما و اهمیت صیانت از سرمایه های زیست محیطی منطقه، مرحله دوم طرح آبرسانی اضطراری با بهره گیری از تمام ظرفیت های فنی و اجرایی آغاز شده است.

موسوی با اشاره به اقدامات جهادی صورت گرفته تصریح کرد: تمامی تانکرهای آبرسان منطقه با حداکثر ظرفیت برای آبیاری مستمر عرصه‌های جنگلی و جلوگیری از تنش های آبی به کار گرفته شده اند تا از هرگونه خشکیدگی و آسیب به پوشش گیاهی پیشگیری شود.

شهردار منطقه ۴ افزود :این عملیات با هماهنگی دقیق معاونت خدمات شهری و محیط زیست انجام می شود؛ به طوری که با بهره گیری از گزارش های کارشناسی ارائه شده در خصوص شیوه های نوین انتقال آب، نظارت مستقیم بر روند اجرای طرح صورت گرفته است.

موسوی در پایان تاکید کرد : حفظ و پایداری فضای سبز و عرصه‌های جنگلی به عنوان یک اولویت اصلی مدیریت شهری، تا بازگشت شرایط پایدار آب و هوایی با جدیت و برنامه ریزی مستمر در منطقه 4 تهران ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است شعبانیان معاون جنگل‌های سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران از نزدیک با حضور در جنگل های پهناورترین منطقه شهر از روند آبیاری درختان دیدن کرد.