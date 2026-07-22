باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق روز چهارشنبه تایید کرد که به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توصیه کرده است که حمله نظامی به ایران را آغاز نکند و تأکید کرد که مذاکرات از اهمیت بالایی برخوردار است. او همچنین آمادگی خود را برای تحمل عواقب پروژه اصلاحات خود ابراز کرد.

الزیدی در مصاحبه‌ای با مجله آمریکایی آتلانتیک اظهار داشت: «رابطه با آمریکا باید از یک مشارکت نظامی به یک مشارکت اقتصادی تغییر کند.» او توضیح داد که «این اقتصاد است که روابط بین ملت‌ها را ایجاد می‌کند، نه حضور نظامی.»

او افزود: «من به رئیس جمهور ترامپ توصیه کردم که از حمله نظامی به ایران خودداری کند زیرا مذاکرات مهمترین چیز است.»

نخست‌وزیر عراق خاطرنشان کرد که «عراق باید نقطه تلاقی باشد، نه عرصه خصومت، بین آمریکا و ایران.»

او ادامه داد: «ما چاره‌ای جز محدود کردن سلاح‌ها به دولت و تحویل آنها به آن نداریم.»

الزیدی بر «رد تبدیل عراق به یک دولت شکست خورده» تأکید کرد و گفت: «دولت متعهد به مبارزه با فساد و تقویت اقتدار دولت است.»

منبع:خبرگزاری رسمی عراق (واع)