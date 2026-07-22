باشگاه خبرنگاران جوان ،ایلیا محمدی- حسن کریمیان، سرمربی تیم ملی گلف، درباره برنامههای آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: برای این رقابتها برنامهریزی دقیقی انجام دادهایم و قرار است چندین مرحله اردو برگزار کنیم. در بخش آقایان و بانوان ورزشکارانی را زیر نظر داریم و تلاش میکنیم بهترین شرایط را برای حضور در ناگویا فراهم کنیم.
وی افزود: در حال حاضر مسابقات فصل به فصل سال ۱۴۰۵ را برگزار میکنیم و در دور دوم فصل نخست، بازیکنان در چهار راند به رقابت میپردازند تا میزان آمادگی و شرایط فنی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. این روند تا شهریورماه ادامه خواهد داشت و پس از پایان اردوها، امیدواریم در مهرماه با آمادگی کامل راهی مسابقات ناگویا شویم.
سرمربی تیم ملی گلف همچنین درباره شرایط زمین گلف مجموعه انقلاب گفت: آقای عزیزی با تلاش فراوان پیگیر بهبود شرایط زمین هستند و وضعیت چمن نسبت به گذشته بهتر شده است، اما برای رسیدن به شرایط ایدهآل همچنان نیاز به تأمین آب و رسیدگی بیشتر داریم. شرایط آبی تهران در این روزها آسان نیست و این موضوع روی نگهداری زمین تأثیر گذاشته است.
کریمیان در پایان با اشاره به هزینههای این رشته گفت: برخلاف تصور برخی افراد، گلف در شرایط امروز یک ورزش غیرقابل دسترس و کاملاً لاکچری نیست و با برنامهریزی مناسب میتواند رشتهای منطقی و قابل توسعه برای علاقهمندان باشد.