شرکت ایتل از جدیدترین گوشی هوشمند خود که به زودی به صورت جهانی برای رقابت با جدیدترین گوشی‌های میان‌رده اندرویدی عرضه خواهد شد، رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایتل سیتی ۲۰۰ اس دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۵، ابعاد ۱۶۷.۶ در ۷۸.۶ در ۷.۵ میلی‌متر و ضد ضربه طبق استاندارد MIL-STD-۸۱۰H است.

صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی IPS LCD آن دارای وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۶ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۲۵۶ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۷۰۰ نیت است.

این دستگاه با اندروید ۱۵ اجرا می‌شود و از پردازنده Unisoc T۷۲۵۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MP۱، ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۴ K است، در حالی که دوربین جلوی آن ۸ مگاپیکسل است.

ایتل همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت نانو، یک پورت USB Type-C، یک جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، یک اسکنر اثر انگشت و یک باتری ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: ایتلا ، گوشی جدید ، گوشی اندروید
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