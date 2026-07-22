باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایتل سیتی ۲۰۰ اس دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۵، ابعاد ۱۶۷.۶ در ۷۸.۶ در ۷.۵ میلیمتر و ضد ضربه طبق استاندارد MIL-STD-۸۱۰H است.
صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی IPS LCD آن دارای وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۶ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۲۵۶ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۷۰۰ نیت است.
این دستگاه با اندروید ۱۵ اجرا میشود و از پردازنده Unisoc T۷۲۵۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MP۱، ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارتهای microSDXC بهره میبرد.
دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۴ K است، در حالی که دوربین جلوی آن ۸ مگاپیکسل است.
ایتل همچنین این گوشی را به دو درگاه سیمکارت نانو، یک پورت USB Type-C، یک جک هدفون ۳.۵ میلیمتری، یک اسکنر اثر انگشت و یک باتری ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعتی که از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی میکند، مجهز کرده است.
منبع: gsmarena