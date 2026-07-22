باشگاه خبرنگاران جوان - اسفند سال ۱۴۰۱ زن میانسالی به پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شدن همسرش خبر داد و گفت: «من و همسرم در طبقه اول یک ساختمان زندگی می‌کردیم و در طبقه دوم هم پسرش که از همسر اولش بود با عروسش ساکن بودند. چند روز قبل فامیل‌هایم از شهرستان آمده بودند و من به همراه میهمان‌هایم به خانه باغی که در اطراف تهران داشتیم، رفتم. شوهرم یک روز به آنجا آمد و بعد برای انجام کاری راهی تهران شد، اما دیگر از او خبری ندارم.»

با شروع تحقیقات، مأموران دریافتند مرد گمشده از مدتی قبل با پسرش اختلاف داشته، اما وقتی به بازجویی از پسر جوان پرداختند وی مدعی شد با همسرش شمال بوده و حضور نداشته است.

لکه‌های خون

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان جنایی راهی خانه او شده و لکه‌های خونی را داخل خانه کشف کردند. این در حالی بود که همسایه‌ها نیز از صدای مشاجره و درگیری پدر و پسر در روز حادثه خبر دادند.

پسر جوان وقتی همه مدارک را علیه خود دید به قتل اعتراف کرد و گفت: «با پدرم برسر پول اختلاف داشتم به او گفتم سهم ارث مرا که یک خانه دو طبقه و یک مغازه در بازار تهران بود، بده، اما قبول نمی‌کرد به همین خاطر نقشه قتلش را کشیدم. برای رد گم کنی با همسرم به شمال کشور رفتیم، اما بعد به تنهایی به تهران برگشتم و به خانه پدرم رفتم و با او در آشپزخانه درگیر شدم و در جریان این نزاع، او را با ضربه چاقو به قتل رساندم.»

او گفت: «پس از اینکه پدرم را به قتل رساندم، جسد را بین چند نایلون قرار دادم و او را به همراه یکی از دوستانم به بیابان‌های اطراف ورامین بردم و دفن کردم!»

باتوجه به اینکه در این ماجرا دوست متهم و همچنین همسرش نیز نقش داشتند هر دو بازداشت شدند.

پای میز محاکمه

پسر جوان در دادگاه با درخواست تنها اولیای دم که خواهر مقتول بود به قصاص محکوم شده و دو متهم دیگر پرونده با حبس مواجه شدند.

با تأیید این حکم در شعبه ۴۹ دیوان‌عالی کشور، پرونده برای اجرا به شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

اما در حالی که وی در یک قدمی چوبه دار بود، چند روز قبل عمه متهم از خارج کشور به ایران برگشت و با یک شرط حاضر به گذشت شد. زن میانسال گفت: «باتوجه به اینکه برادرزاده‌ام متنبه شده و ابراز پشیمانی می‌کند، او و متهمان دیگر پرونده را می‌بخشم به شرط اینکه برادرزاده‌ام دیه را پرداخت کند. چون تصمیم دارم هزینه دیه را صرف امور خیرخواهانه و کمک به ایتام و خانواده‌های بی‌سرپرست کنم.» با قبول این شرط از سوی متهم، او از قصاص رهایی یافت و بزودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد.