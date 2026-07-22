معاون وزیر صمت گفت:قرارگاه نظارتی بازار با راهبری تعزیرات حکومتی فعالیت خود را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آغاز به کار قرارگاه واحد نظارتی بازار با راهبری سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: تمامی بازرسان دستگاه‌های مسئول تحت نظارت این قرارگاه فعالیت می‌کنند.

 فرهیدزاده اظهار کرد: این قرارگاه با هماهنگی استانداری‌ها و استان‌ها و با دبیری سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. تمامی بازرسان دستگاه‌های مختلف در حوزه نظارت بر بازار، تحت نظارت این قرارگاه واحد مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به تداوم نظارت‌های بازار در طول سال افزود: بازرسی‌ها محدود به شرایط خاص نیست و از ابتدای سال تاکنون، از جمله در ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و سایر مناسبت‌ها، بازرسان دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر در حال فعالیت بوده‌اند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط، نزدیک به ۹۰۰ هزار مورد بازرسی در سطح کشور انجام شده است.

فرهیدزاده با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات کشف شده مربوط به گران‌فروشی بوده است، گفت: در جریان این بازرسی‌ها، پرونده‌هایی با ارزش تقریبی ۷۰ همت در حوزه گران‌فروشی و تخلفات مرتبط شناسایی شده است. همچنین حدود ۷۰ پرونده نیز مربوط به احتکار، قاچاق و سایر تخلفات اقتصادی بوده که برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تأکید کرد که نظارت بر بازار با همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و برخورد با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.

 

برچسب ها: تجارت ، بازرسی
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