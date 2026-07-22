باشگاه خبرنگاران جوان - برگزیدگان سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی (فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶) در لیگ‌های مختلف معرفی شدند.

در لیگ خدمات امدادی (Emergency Service)، تیم YRA موفق به کسب مقام سوم شد.

در لیگ مسابقه خودروهای خودران حرفه‌ای (Autonomous Race Pro)، تیم کانزاس عنوان نخست را به دست آورد، تیم Encanto دوم شد و در لیگ مسابقه خودروهای خودران زیر ۱۹ سال (Autonomous Race U19) نیز تیم‌های Auton، اسکای نوا و روبوفست به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در لیگ خودروهای خودران زیر ۱۹ سال (Autonomous Cars U19)، تیم صدرا روبوت بر سکوی نخست ایستاد، هادس جونیور دوم شد و خانه روبوتیک ایران ۱ و آکادمی آموزشی بین المللی فیرا مشترکا مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در لیگ خودروهای خودران حرفه‌ای (Autonomous Cars Pro)، تیم‌های ایس، الکترون و هادس به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در بخش شبیه‌سازی خودروهای خودران، تیم AUTMAN در رده حرفه‌ای و تیم Besat Robotoos در رده زیر ۱۹ سال عنوان نخست را کسب کردند. همچنین تیم One Path موفق به دریافت جایزه بهترین تلاش شد.

در لیگ ماموریت غیرممکن (Mission Impossible) در رده زیر ۱۴ سال، تیم‌های ZanjanTeamA، Robo_pulse90 و A.T.M Cup به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در همین لیگ و در رده زیر ۱۹ سال نیز تیم‌های M.L.A - Robotika - Vesta، Winners - ZanjianTeamB - Binary و Raymand Robot به ترتیب اول تا سوم شدند.

در لیگ هوش مصنوعی مولد در کسب‌وکار (Generative AI in Business U14)، تیم‌های IRRC Infinite، کازمو مایند و نانو مایند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در لیگ نوآوری و کسب‌وکار (Innovation and Business U14) نیز تیم‌های Pawpal Ferdowsi، اگو و Besat-RoboToos3 به عنوان تیم‌های برتر معرفی شدند.

در رده زیر ۱۹ سال این لیگ، تیم‌های راد ربوتیک، وستا 4 و فرزانگان ۴ مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و در بخش حرفه‌ای نیز تیم BioMedPulse Eng, AgriTech عنوان نخست را کسب کرد.

همچنین در بخش فنی لیگ نوآوری و کسب‌ و کار زیر ۱۴ سال (Innovation and Business U14 Technical)، تیم‌های شاینا، Besat RoboToos2 و وستا به ترتیب بر سکوی اول تا سوم ایستادند.

منبع: دانشگاه صنعتی امیرکبیر