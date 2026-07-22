باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت و انتخاب حسین خیرینیا بهعنوان رییس این فدراسیون، ضمن تبریک به رییس جدید، برای وی در مسیر تحقق اهداف و برنامههای پیش رو آرزوی موفقیت کرد.
وی همچنین از تمامی نامزدهای حاضر در انتخابات بهویژه خانم دکتر بخشی، قدردانی کرد و گفت: از دکتر فضلی، سرپرست فدراسیون، نیز تشکر میکنم که در این مدت با آرامش و مدیریت مطلوب، به همراه آقای بخارایی، امور فدراسیون را به خوبی هدایت کردند و زمینه برگزاری منظم و مطلوب انتخابات را فراهم آوردند.
اسبقیان همچنین از مجید هنرجو، رییس پیشین فدراسیون اسکیت، بابت خدمات و تلاشهایش در دوران مسئولیت قدردانی کرد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در ادامه، خطاب به رییس جدید فدراسیون، بر توجه به موضوعات فرهنگی و رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی که مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان است، تأکید کرد.
وی استعدادیابی را یکی از اولویتهای مهم فدراسیون دانست و افزود: افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته باید بهطور جدی در دستور کار فدراسیون و هیأتهای استانی قرار گیرد. در حال حاضر حدود چهار میلیون ورزشکار بیمهشده در کشور وجود دارد که این آمار متناسب با ظرفیت ورزش ایران نیست و انتظار میرود همه فدراسیونها برای افزایش این تعداد تلاش کنند و شاهد رشد قابل توجهی در سال جاری باشیم.
اسبقیان همچنین بر تعامل مستمر فدراسیون با معاونتهای تخصصی وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط برای توسعه رشته اسکیت تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به المپیکی بودن رشته اسکیت اظهار داشت: این ظرفیت ارزشمند، مسئولیت فدراسیون را دوچندان میکند و باید با برنامهریزی، سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه موفقیت این رشته در بازیهای آسیایی و در ادامه بازیهای المپیک فراهم شود.