معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته باید به‌طور جدی در دستور کار فدراسیون اسکیت و هیأت‌های استانی قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت و انتخاب حسین خیری‌نیا به‌عنوان رییس این فدراسیون، ضمن تبریک به رییس جدید، برای وی در مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین از تمامی نامزد‌های حاضر در انتخابات به‌ویژه خانم دکتر بخشی، قدردانی کرد و گفت: از دکتر فضلی، سرپرست فدراسیون، نیز تشکر می‌کنم که در این مدت با آرامش و مدیریت مطلوب، به همراه آقای بخارایی، امور فدراسیون را به خوبی هدایت کردند و زمینه برگزاری منظم و مطلوب انتخابات را فراهم آوردند.

اسبقیان همچنین از مجید هنرجو، رییس پیشین فدراسیون اسکیت، بابت خدمات و تلاش‌هایش در دوران مسئولیت قدردانی کرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در ادامه، خطاب به رییس جدید فدراسیون، بر توجه به موضوعات فرهنگی و رعایت ارزش‌های دینی و اخلاقی که مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان است، تأکید کرد.

وی استعدادیابی را یکی از اولویت‌های مهم فدراسیون دانست و افزود: افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته باید به‌طور جدی در دستور کار فدراسیون و هیأت‌های استانی قرار گیرد. در حال حاضر حدود چهار میلیون ورزشکار بیمه‌شده در کشور وجود دارد که این آمار متناسب با ظرفیت ورزش ایران نیست و انتظار می‌رود همه فدراسیون‌ها برای افزایش این تعداد تلاش کنند و شاهد رشد قابل توجهی در سال جاری باشیم.

اسبقیان همچنین بر تعامل مستمر فدراسیون با معاونت‌های تخصصی وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط برای توسعه رشته اسکیت تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به المپیکی بودن رشته اسکیت اظهار داشت: این ظرفیت ارزشمند، مسئولیت فدراسیون را دوچندان می‌کند و باید با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه موفقیت این رشته در بازی‌های آسیایی و در ادامه بازی‌های المپیک فراهم شود.

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برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، فدراسیون اسکیت
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