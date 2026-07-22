باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- موسوی، عضو کمیته فنی مسابقات گلف برترین‌های کشور، با ابراز رضایت از روند برگزاری این رقابت‌ها اظهار داشت: مسابقات از نظر فنی در سطح بسیار مطلوبی برگزار شده و بهترین گلف‌بازان کشور طی چهار روز در کنار یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی درباره روند برگزاری این مسابقات گفت: در دو روز نخست، بازیکنان بر اساس امتیازات ثبت‌شده ارزیابی شدند و نیمی از شرکت‌کنندگان با توجه به اسکور بالاتر از ادامه رقابت‌ها کنار رفتند. در نهایت، امروز ۱۶ گلف‌باز برتر کشور در مرحله پایانی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

عضو کمیته فنی مسابقات همچنین با تمجید از شرایط اجرایی این رویداد افزود: از نظر برنامه‌ریزی، تدارکات، داوری و پشتیبانی، مسابقات در سطح بسیار خوبی برگزار شده و شرایط مناسبی برای رقابت ورزشکاران فراهم بوده است.

موسوی در پایان تنها نقطه ضعف این رقابت‌ها را وضعیت چمن زمین گلف عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط آبی، نگهداری چمن با دشواری‌هایی همراه بوده، اما تلاش مسئولان مجموعه برای حفظ کیفیت زمین قابل تقدیر است.