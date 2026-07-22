باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین رونمایی از سردیس و نام‌گذاری بخشی از بلوار طلاییه شیراز به نام پهلوان هادی چوپان، در فضایی با تکریم افتخارآفرینی ورزشی، پاسداشت فرهنگ پهلوانی و تأکید بر عشق به خاک وطن و پرچم عزت‌آفرین جمهوری اسلامی برگزار شد؛ آیینی که در آن مدیریت شهری شیراز با ثبت نام این قهرمان جهانی در حافظه کالبدی شهر، او را نمادی از اصالت، خودباوری و وفاداری به ایران دانست و هادی چوپان نیز بر تقدم هویت ملی بر منافع فردی تأکید کرد.

این آیین در امتداد رویکرد مدیریت ارشد شهری شیراز برای پاسداشت چهره‌های اثرگذار ملی و الگوسازی برای نسل جوان برگزار شد؛ رویکردی که این‌بار با نام‌گذاری یکی از معابر مهم شهری و رونمایی از سردیس قهرمانی همراه شد که از متن زندگی سخت و تلاش بی‌وقفه برخاست، اما در اوج شهرت و افتخار جهانی، پیوند خود را با زادگاه، مردم، پرچم و خاک وطن حفظ کرد.

بر همین اساس و به پیشنهاد کمیته نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز و در راستای اجرای مصوبه دویست‌وبیست‌ونهمین جلسه صحن علنی شورا که به تأیید فرمانداری نیز رسیده است، بخشی از بلوار طلاییه حدفاصل تقاطع مهندسین تا تقاطع بلوار شهید پوربهمن به نام «قهرمان هادی چوپان» نام‌گذاری شد.

پاسداشت قهرمان ملی در بستر خدمت‌رسانی شهری

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در این آیین، خدمت بی‌منت به مردم را راهبرد اساسی مدیریت شهری در مواجهه با توطئه‌های دشمنان و تقویت انسجام اجتماعی و ملی دانست و با گرامیداشت یاد قائد شهید امت اسلامی و شهدا، خانواده‌های معظم ایثارگران و جانبازان، شرایط کنونی کشور را حساس توصیف کرد.

او با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی و آسیب‌رسانی به زیرساخت‌ها، تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان و روحیه ایستادگی، در برابر تهدید‌ها تسلیم نشده و نخواهد شد.

اسدی با قدردانی از تلاش نیرو‌های خدوم در عرصه بازگرداندن خدمات، اصلاح زیرساخت‌ها و تأمین امنیت، با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، وظیفه مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای اسلامی شهر را خدمت به مردم و تقویت وحدت عنوان کرد و این مسیر را مؤثرترین شیوه برای ناکام گذاشتن دشمن در تحقق اهداف خود دانست.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، هادی چوپان را فراتر از یک قهرمان ورزشی و به‌مثابه نمادی از اصالت، تواضع، خودساختگی و میهن‌پرستی معرفی کرد؛ چهره‌ای که با وجود برخورداری از فرصت‌های مادی و رفاهی در خارج از کشور، ماندن در وطن، زیستن در میان مردم و حفظ نسبت خود با محله‌های قدیمی شیراز را برگزیده است.

او، این انتخاب را نشانه‌ای روشن از عشق به وطن، عشق به پرچم و عشق به خاک دانست و تأکید کرد: همین ویژگی، هادی چوپان را به الگویی مؤثر برای جوانان تبدیل کرده است.

اسدی با بیان اینکه هادی چوپان نماد رسیدن به قله بدون میان‌بر و محصول تلاش مستمر، انضباط فردی و اراده است، از مجموعه اقدامات مدیریت شهری برای پاسداشت نام و مسیر او خبر داد؛ اقداماتی که از نام‌گذاری این معبر و نصب سردیس آغاز شده و با برنامه‌ریزی برای مستندسازی مسیر موفقیت او ادامه خواهد یافت تا تجربه این قهرمان برای نسل‌های بعدی نیز قابل رجوع و الهام‌بخش باشد.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به سیاست‌های اجرایی مدیریت شهری در حوزه ورزش، توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از محور‌های اصلی اقدامات شهرداری برشمرد و از احداث بزرگ‌ترین باشگاه ورزش‌های باستانی، تکمیل ۱۰ سالن ورزشی و برگزاری رویداد‌های محلی برای کشف و شکوفایی استعداد‌های جوانان سخن گفت. او با تشکر از شورای اسلامی شهر برای همراهی در اتخاذ تصمیمات حمایتی، از همکاری نهاد‌های امنیتی، تلاش رسانه‌ها و حضور شهروندان نیز قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد آینده‌ای روشن‌تر برای ایران رقم بخورد.

سیاست فرهنگی مدیریت شهری در مسیر الگوسازی اجتماعی

محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز، در ادامه این مراسم، از تداوم اقدامات عملیاتی مدیریت شهری برای پاسداشت مقام پهلوانی و صیانت از سرمایه‌های نمادین ورزش کشور خبر داد و این رویکرد را بخشی از سیاست فرهنگی شهر برای تقویت هویت اجتماعی و ارتقای الگو‌های مرجع نسل جوان دانست.

او با تأکید بر این موضوع که شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در یک هم‌افزایی کامل، حمایت از ورزش و ترویج فرهنگ پهلوانی را دنبال می‌کنند، گفت: معرفی قهرمانان به نسل جدید، صرفاً یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند اعتلای جایگاه ورزش شیراز و تثبیت نقش‌آفرینی آن در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

به گفته هاجری، پاسداشت چهره‌هایی که نام ایران و شیراز را در جهان طنین‌انداز کرده‌اند، هم تجلیل از یک فرد است و هم تقویت حافظه جمعی شهری.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مصوبات و برنامه‌های در دست اجرا برای نهادینه‌سازی فرهنگ پهلوانی، از اقداماتی نظیر نام‌گذاری اماکن شهری به نام چهره‌های اثرگذار، ساخت سردیس به‌عنوان نماد‌های هویتی، تدوین و انتشار خاطرات و همچنین تولید آثار مستند برای ثبت در حافظه تاریخی شهر سخن گفت.

او خاطرنشان کرد: ترجمه این آثار به زبان‌های دیگر نیز می‌تواند در معرفی ابعاد انسانی، فرهنگی و هویتی این قهرمانان در سطحی فراتر از مرز‌های ملی مؤثر باشد.

هاجری در جمع‌بندی سخنان خود، استمرار این مسیر را نشانه‌ای از نگاه فرهنگی مدیریت شهری به مقوله ورزش دانست؛ نگاهی که در آن قهرمانان تنها صاحبان مدال و عنوان نیستند، بلکه سرمایه‌های اجتماعی شهر به شمار می‌آیند و می‌توانند حامل پیام‌های مؤثری در حوزه هویت، همبستگی، خودباوری و تعلق به وطن باشند.

روایت قهرمانی از خاک، هویت و ماندن

هادی چوپان، قهرمان پرافتخار شهر شیراز و استان فارس و چهره جهانی پرورش اندام، در این مراسم وطن‌دوستی را فراتر از یک شعار توصیف کرد و آن را مستلزم ایستادگی، تحمل دشواری‌ها و وفاداری خالصانه به ایران دانست.

او با تأکید بر اینکه هویت ملی باید بر هر منفعت شخصی و مادی تقدم داشته باشد، اظهار داشت: هر ایرانی اصیل باید خود را پاسدار مرز‌های فرهنگی و معنوی کشور بداند و این مسئولیت را در عرصه‌های مختلف زندگی، از میدان ورزش تا زیست اجتماعی، متجلی سازد.

چوپان با اشاره به دشواری‌های مسیر قهرمانی، خودباوری و پشتکار را دو رکن اساسی در رشد فردی و ملی دانست و تصریح کرد: افکار عمومی غالباً نتیجه را می‌بیند، حال آنکه پشت هر افتخار، سال‌ها تلاش، تمرین، ریاضت، انضباط، تغذیه کنترل‌شده، تحمل فشار و عبور از سختی‌های پنهان نهفته است. او تأکید کرد که این رنج‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که ثمره آن، خوشحالی مردم و سربلندی نام ایران باشد.

این قهرمان ملی‌پوش با بازخوانی پیشینه تاریخی و تمدنی ایران، هویت ایرانی را ریشه‌دار، کهن و برخوردار از ظرفیت تاریخی بزرگ توصیف کرد و گفت متولد شدن در این سرزمین، صرفاً یک تعلق جغرافیایی نیست، بلکه اتصال به تاریخی عمیق و فرهنگی دیرپا است.

او در همین چارچوب، عشق به خاک و عشق به پرچم را امری شعاری ندانست، بلکه آن را مسئولیتی دانست که باید در بزنگاه‌های دشوار، خود را در انتخاب‌ها و مواضع فرد نشان دهد.

چوپان با بیان اینکه در تمام سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود، همواره نسبت خود را با ایران حفظ کرده است، خاطرنشان کرد: برای او، قهرمانی صرفاً به مدال و عنوان محدود نمی‌شود، بلکه ارزش واقعی زمانی شکل می‌گیرد که یک ورزشکار بتواند در کنار مردم خود بایستد و نامش با مردم‌دوستی، میهن‌پرستی و صداقت گره بخورد. او افزود ترجیحش همواره این بوده که در فراز و فرود‌های کشور، در کنار مردم بماند و از دل همین همراهی، معنای واقعی افتخار را تعریف کند.

این ورزشکار پرافتخار در بخش دیگری از سخنان خود، آرزوی شخصی‌اش را نه دستیابی به ثروت، بلکه برجا گذاشتن نامی نیک برای ایران عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد از او چیزی در یاد‌ها بماند، دوست دارد آنچه باقی می‌ماند با بوی ایران، مردم ایران و غیرت ایرانی پیوند خورده باشد. وی خود را سرباز کوچک ملت خواند و از نسل جوان خواست با حفظ اصالت، یکرنگی و پرهیز از تفرقه، مسیر خودباوری و خدمت به وطن را دنبال کنند.

هویت شهری در پیوند با سرمایه‌های نمادین

بنابراین گزارش، آیین رونمایی از سردیس و نام‌گذاری بخشی از بلوار طلاییه به نام پهلوان هادی چوپان، در سطحی فراتر از یک برنامه مناسبتی، نشانه‌ای از پیوند میان سیاست فرهنگی مدیریت شهری و ضرورت ثبت سرمایه‌های نمادین در حافظه عمومی شهر بود. در این چارچوب، نام یک قهرمان جهانی که مسیر موفقیتش با رنج، انضباط، وفاداری به مردم و پایبندی به هویت ملی همراه بوده، از عرصه افتخار فردی به عرصه هویت شهری منتقل شد.

گفتنی است، این نام‌گذاری، در کنار تأکید‌های مطرح‌شده درباره میهن‌پرستی، عشق به وطن، عشق به پرچم و عشق به خاک، نشان داد که مدیریت شهری شیراز در کنار توسعه کالبدی و زیرساختی، به بازنمایی ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز توجهی جدی دارد؛ ارزش‌هایی که در چهره‌هایی مانند هادی چوپان تجسم یافته و می‌توانند در حافظه جمعی شهر، به‌عنوان نماد‌های ماندگارِ کوشش، وفاداری و تعلق ملی ثبت شوند.