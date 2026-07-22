باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مودی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در مورد طرح جوانی جمعیت در شهر بیرجند ۱۳ هزار متقاضی داریم که ۷ هزار نفر تأیید نهایی شدند و توانستیم برای نزدیک ۵ هزار نفر زمین اختصاص دهیم؛ حدود دو هزار نفر ساکن روستاهای اطراف هستند و طبق قانونِ طرح، امکان واگذاری زمین به آن‌ها در شهر نیست که در حال تلاش برای رفع این محدودیت هستیم که البته کمبود زمین این امکان را به ما نمی‌دهد.

او افزود: برای تمام متقاضیان شهر بیرجند در همه شهرها به جز طبس و قاین به دلیل کمبود زمین، می‌توانیم زمین اختصاص دهیم. زمینی از سراب تا بالای آوینی سمت دانشگاه وجود دارد که در دست سایر دستگاه‌هاست که هنوز از آن نتوانستیم برای جوانی جمعیت زمینی بگیریم اما برای فضای آموزشی و کارهای عمومی می‌توان از آن بهره برد.

مودی بیان کرد: در خصوص ورودی مهرشهر، استانداری و شهرداری در کنار ما موظف هستند و وظایف هر کدام مشخص است؛ قسمتی از منابع در راه و شهرسازی تأمین شده است اما هنوز تصمیم جدی‌ای در مورد این ورودی و همکاری مورد نیاز صورت نگرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: در مورد مدیریت واگذاری زمین، تقاضای جدیدی به اداره کل ما برای الحاقات جدید در شهرک صنوف آوردند که ما برای رفع مشکلاتِ داخل شهر از سمت این صنف، مخصوصاً خیابان عدل، با این موضوع موافقت کرده و الحاق زمین جدید را انجام دادیم.

او عنوان کرد: در مورد نهضت ملی مسکن نزدیک ۲۸ هزار واحد زمین به متقاضیان واگذار کردیم که حدود ۱۱ هزار واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری و تحویل و ۱۵ هزار واحد در مرحله صفرکاری است؛ امسال پیش‌بینی می‌کنیم ۶ هزار واحد به متقاضیان بتوانیم تحویل دهیم.

مودی تصریح کرد: در اکثر شهرستان‌های استان به نسبت، سرعت ساخت‌وساز ما بالاست و در شهر بیرجند نیز پیشرفت ۸۰ درصدی داریم که در سایت زعفرانیه کار به اتمام رسیده است؛ در تعاونی مسکن ۰۴ حدود ۷۰۰ واحد در چند روز آینده تحویل داده می‌شود؛ در سایت ۲۷ هکتاری، ۱۶۰۰ واحد از ۲۴۰۰ واحد تکمیل شده است که در حال آسفالت معابر هستیم که کار آسفالت معابر فرعی نیز ظرف دو ماه آینده به اتمام می رسد.