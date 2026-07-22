رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم ۱۲۸۸ مدرسه آسیب دید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خان‌محمدی امروز در مراسم کلنگ‌زنی مدرسه «دارالفنون ۲» اردبیل، بر اهمیت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های عامل در توسعه مدارس تأکید کرد و گفت: قرار است مدرسه دارالفنون۲ اردبیل تا مهر سال آینده تقدیم دانش‌آموزان شود.

او با اشاره به سیاست‌های کلان دولت، اظهار کرد: تحقق نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، از تجهیزات و اولویت‌های ویژه شخص رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم است. ما در این مسیر، بر تقویت ارتباطات بین‌بخشی تأکید داریم که از محور‌های ابلاغی برای رسیدن به عدالت آموزشی است.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی و نهاد‌های مالی در این عرصه افزود: بانک پاسارگاد فراتر از یک نهاد مالی عمل می‌کند؛ این نهاد با داشتن نگاه راهبردی، در حال ترسیم آینده کشور از طریق حمایت از نیروی انسانی است. نیروی انسانی کشور در مدرسه تربیت می‌شود و حمایت از دانش‌آموزان تا رسیدن به قله‌های موفقیت، فرصتی طلایی است که با مشارکت بانک‌هایی نظیر پاسارگاد مهیا شده است.

۱۱۰ مدرسه در حال احداث در استان اردبیل

خان‌محمدی با ارائه آمار دقیق از وضعیت پروژه‌ها در استان اردبیل گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۰ مدرسه در قالب ۳۷۰ کلاس درس در سطح استان در حال اجرا هستند.

همچنین با مشارکت خیرین، ۱۵۰ مدرسه دیگر نیز در حال احداث است. این حجم از فعالیت، نشان‌دهنده پایداری در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

او همچنین تاکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی فعلی، خیرین استان اردبیل با ایستادگی در کنار مردم، الگویی بی‌نظیر در کشور ایجاد کرده‌اند. این مشارکت فعال، تضمین‌کننده پیشرفت پروژه‌های آموزشی در استان خواهد بود. خان‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همکاری‌های گسترده در استان قدردانی کرد. رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از مدیریت صحیح در راستای هماهنگی‌های بین‌بخشی، از جمله از عملکرد مدیرکل‌های محترم در استان، تجلیل نمود.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه به مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: در طول این جنگ ۱۵۰۷ فضای آموزشی کشور در قالب ۱۲۸۸ مدرسه آسیب دید که ۱۶ مدرسه نیاز به تخلیه و بازسازی و مقاوم سازی داشت.

خان‌محمدی با بیان اینکه ساماندهی مدارس بلافاصله آغاز شد، گفت: مابقی مدارس نیز نیاز به تعمیرات جزئی داشت که در حال عملیات بازسازی و مقاوم سازی و تعمیرات ۴۰ مدرسه در کشور باقی مانده است که قرار است تا شهریور ماه تکمیل شود.

منبع: فارس