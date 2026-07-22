باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، در دیدار با غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم شهرستانهای کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین اولویتهای عملیاتی این شرکت، بر لزوم تسریع در تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب شهر کازرون تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت مدیریت ظرفیتهای موجود، گفت: استفاده از تمام ظرفیت تصفیهخانه فاضلاب شهر کازرون از اولویتهای راهبردی شرکت آب و فاضلاب فارس است. پیشرفت در تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب تا سطح ۸۰ درصد، گامی حیاتی در مدیریت منابع آبی منطقه محسوب میشود.
شبانی با اشاره به جزئیات طرح واگذاری پساب تصفیهخانه فاضلاب به نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون افزود: در صورت تحقق این طرح، با جایگزینی پساب تصفیهشده به جای آب شیرین در فرآیندهای نیروگاهی، امکان آزادسازی ۴۰ لیتر از منابع آبی مورد استفاده این نیروگاه و انتقال آن به چرخه تأمین آب شرب ۳۵۰۰ خانوار شهر کازرون فراهم خواهد شد.
دهقان ناصرآبادی نماینده مردم شهرستانهای کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به محدودیتهای قانونی جدید در زمینه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی، بر ضرورت گذار به سمت استفاده از آبهای خاکستری و پسابهای تصفیهشده تأکید کرد.
ناصرآبادی اظهار کرد: با توجه به چالشهای موجود در منابع آب زیرزمینی، استفاده از پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای صنایع و نیروگاهها ضرورتی انکارناپذیر است. طرح استفاده نیروگاه سیکل ترکیبی از پساب تصفیهخانه فاضلاب کازرون، راهکاری کارآمد برای تأمین پایدار آب شرب شهروندان و حفظ ذخایر آب زیرزمینی منطقه است.
در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت همافزایی میان نهادهای اجرایی و مسئولین برای رفع موانع فنی و اداری در مسیر تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب توافق کردند. همچنین مقرر شد با اولویتبندی پروژههای زیرساختی، فرآیند انتقال پساب به نیروگاه سیکل ترکیبی با هدف آزادسازی منابع آب شیرین برای شهروندان، در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله عملیاتی برسد.
منبع: شرکت آبفای فارس