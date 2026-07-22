با واگذاری پساب تصفیه‌خانه فاضلاب کازرون به نیروگاه سیکل ترکیبی، ۴۰ لیتر از منابع آبی مورد استفاده نیروگاه آزاد و به چرخه تأمین آب شرب ۳۵۰۰ خانوار این شهر منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، در دیدار با غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین اولویت‌های عملیاتی این شرکت، بر لزوم تسریع در تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر کازرون تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت مدیریت ظرفیت‌های موجود، گفت: استفاده از تمام ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کازرون از اولویت‌های راهبردی شرکت آب و فاضلاب فارس است. پیشرفت در تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب تا سطح ۸۰ درصد، گامی حیاتی در مدیریت منابع آبی منطقه محسوب می‌شود.

شبانی با اشاره به جزئیات طرح واگذاری پساب تصفیه‌خانه فاضلاب به نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون افزود: در صورت تحقق این طرح، با جایگزینی پساب تصفیه‌شده به جای آب شیرین در فرآیند‌های نیروگاهی، امکان آزادسازی ۴۰ لیتر از منابع آبی مورد استفاده این نیروگاه و انتقال آن به چرخه تأمین آب شرب ۳۵۰۰ خانوار شهر کازرون فراهم خواهد شد.

دهقان ناصرآبادی نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به محدودیت‌های قانونی جدید در زمینه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، بر ضرورت گذار به سمت استفاده از آب‌های خاکستری و پساب‌های تصفیه‌شده تأکید کرد.

ناصرآبادی اظهار کرد: با توجه به چالش‌های موجود در منابع آب زیرزمینی، استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای صنایع و نیروگاه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. طرح استفاده نیروگاه سیکل ترکیبی از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب کازرون، راهکاری کارآمد برای تأمین پایدار آب شرب شهروندان و حفظ ذخایر آب زیرزمینی منطقه است.

 در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی و مسئولین برای رفع موانع فنی و اداری در مسیر تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب توافق کردند. همچنین مقرر شد با اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی، فرآیند انتقال پساب به نیروگاه سیکل ترکیبی با هدف آزادسازی منابع آب شیرین برای شهروندان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله عملیاتی برسد.

منبع: شرکت آبفای فارس 

برچسب ها: شرکت آب و فاضلاب فارس ، آب شرب ، خانوار ، کازرون ، پساب
خبرهای مرتبط
تکمیل طرح خط سبز آبرسان یزد نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار
اجرای ۳۰۰ طرح آب و فاضلاب در فارس
پساب، جایگزین آب شرب مصرفی صنایع و معادن البرز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
آخرین اخبار
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
شکست سناریوی دشمن در اختلال هوانوردی ایران/ پایداری آسمان کشور با تکیه بر توان داخلی
۳ حادثه رانندگی در شیراز با ۱۲ مصدوم
دانشجوی دانشگاه پیام نور مرودشت بر سکوی قهرمانی شنای آسیا ایستاد/ طلای قورباغه ۵۰ متر برای علیرضا عرب
زلزله ۴.۱ ریشتری بابامنیر فارس را لرزاند/ آماده‌باش تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر
رونمایی از سه کتاب با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در فارس
هم‌افزایی برای گشایش مسیر تأمین مالی تعاونی‌های روستایی فارس/ حمایت نماینده کازرون از تقویت شبکه تعاون روستایی
جنایت آمریکا در جنگ رمضان بدون اغماض در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
نسخه استاندار فارس برای پیشرفت استان/ دانشگاهِ فعال و حکمرانی علمی
فارس باید برای هر شرایطی آماده باشد/ تاکید بر آمادگی، همدلی و صرفه‌جویی
خط‌ونشان بازرسی کل و اتاق اصناف برای گران‌فروشان در شیراز/ بازار در رصد شبانه‌روزی است