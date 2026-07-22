باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناسا قصد دارد تقریباً ۲.۱ میلیارد دلار برای ساخت و پرتاب فضاپیمای هسته‌ای «رآکتور فضایی ۱» به مریخ در اواخر سال ۲۰۲۸ هزینه کند.

یکی از مقامات ناسا اظهار داشت: «برآورد اولیه هزینه تقریباً ۲.۱ میلیارد دلار است و آژانس در طول فرآیند تدارکات به اصلاح این رقم ادامه خواهد داد. قرار است این بودجه بین امسال و ۲۰۲۹ هزینه شود.»

شایان ذکر است که جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، مارس گذشته اعلام کرد که این فضاپیما قصد دارد سه هلیکوپتر رباتیک را برای اکتشاف به سیاره سرخ منتقل کند. این هلیکوپتر‌ها بر اساس تجربیات به دست آمده از ماموریت‌های قبلی هلیکوپتر Ingenuity ناسا به مریخ ساخته خواهند شد. این آژانس هنوز هزینه برنامه جدید SkyFall را تعیین نکرده است.

ناسا بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ از هلیکوپتر Ingenuity برای کاوش مریخ استفاده کرد. این هلیکوپتر به همراه مریخ‌نورد Perseverance در فوریه ۲۰۲۱ بر روی سطح مریخ فرود آمد و ۷۲ پرواز را به پایان رساند.

ناسا اعلام کرد که ساخت این هلیکوپتر که تقریباً ۱.۸ کیلوگرم وزن دارد، ۸۰ میلیون دلار هزینه داشته است. از این هلیکوپتر برای کاوش در مناطقی که برای مریخ‌نورد‌ها غیرقابل دسترس بود، ایجاد نقشه‌های سه‌بعدی از سطح مریخ و انجام سایر وظایف علمی استفاده شده است. در ژانویه ۲۰۲۴، ناسا پس از آسیب دیدن هلیکوپتر، آن را از رده خارج کرد و اظهار داشت که فراتر از انتظارات عمل کرده است.

منبع: TASS