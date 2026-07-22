باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - اکبری، مسئول کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری (س) بیرجند از آغاز پویش «اهدا کتاب، اهدا آینده» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و رساندن کتابهای بلااستفاده به دست علاقهمندان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کتابهای کمکدرسی، دانشگاهی، داستانی و آموزشی پس از یک بار مطالعه، بدون استفاده در قفسهها باقی میمانند، اظهار کرد: همین کتابها میتوانند فرصت یادگیری و شکوفایی استعداد را برای کودکان، نوجوانان و خانوادههای کمبرخوردار فراهم کنند.
اکبری با دعوت از مردم فرهنگدوست بیرجند برای مشارکت در این امر خیر، از فعالان رسانهای و مدیران کانالها و گروههای مجازی درخواست کرد با بازنشر پوستر این پویش، در گسترش این حرکت فرهنگی سهیم باشند.
مسئول کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری (س) بیرجند یادآور شد: هر بازنشر میتواند به اهدای چندین جلد کتاب و ساختن آیندهای روشنتر برای یک دانشآموز منجر شود.
این کتابخانه ضمن قدردانی از همراهی شهروندان و فعالان رسانهای در ترویج فرهنگ کتابخوانی، آماده دریافت کتابهای اهدایی مردم عزیز است.