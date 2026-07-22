دبیر شورای زکات شهرستان‌ نقده با بیان افزایش چشمگیر مشارکت مردم این شهر در پرداخت زکات گفت: میزان پرداخت زکات در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲/۵ برابر بیشتر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -حجت‌الاسلام مرادپور، رئیس کمیته امداد و دبیر شورای زکات نقده افزود: با توجه به مشارکت بالای کشاورزان در پرداخت زکات و از سوی دیگر افزایش تولید گندم و پیش‌بینی تولید ۷۰ هزار تن گندم در سال جاری ، میزان پرداخت زکات در سال جاری بیشتر خواهد بود‌.

وی در ادامه اعلام کرد که مجموع زکات جمع‌آوری شده از طریق مراکز نیکوکاری در سال گذشته ۳ میلیارد تومان بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

وی با قدر دانی از مشارکت خوب مردم در پرداخت زکات افزود: برگزاری جلسات شورای زکات، مکاتبه با فرمانداری، بخشداری ها و جلسه با دهیاری ها را از جمله اقداماتی ذکر کرد که در راستای افزایش مشارکت مردمی برای تحقق میزان زکات پیش بینی شده انجام گرفته است.