باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد میرهادی در تشریح روند احراز هویت شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه، اظهار کرد: بر اساس تعاریف بینالمللی، حوادثی که منجر به فوت بیش از ۱۲ نفر شوند، در زمره حوادث دستهجمعی قرار میگیرند و حوادث جنگی نیز از مهمترین مصادیق این نوع حوادث هستند.
وی افزود: در اینگونه حوادث، نخستین و مهمترین مرحله برای احراز هویت، معاینه ظاهری پیکرهاست. در این مرحله، مشخصات ظاهری، نوع پوشش، کفش، زیورآلات، ساعت، کارتهای شناسایی و دیگر اقلام همراه فرد با همکاری خانوادهها بررسی و تطبیق داده میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان ادامه داد: با توجه به ماهیت حوادث جنگی و شدت انفجارها، ممکن است برخی پیکرها از طریق معاینه ظاهری قابل شناسایی نباشند و حتی تنها بخشی از بافت بدن باقی مانده باشد. در چنین شرایطی، در صورت امکان استخراج DNA از بافت باقیمانده، آزمایشهای ژنتیکی انجام میشود.
میرهادی تصریح کرد: برای این منظور از بستگان درجه اول متوفیان نمونه خون گرفته شده و نقشه ژنتیکی آنان استخراج میشود. سپس با تطبیق این اطلاعات با DNA بهدستآمده از بافتهای باقیمانده، هویت افراد بهصورت علمی احراز میشود.
وی درباره روند شناسایی شهدای مدرسه شجره طیبه گفت: پس از وقوع حادثه و خارج کردن پیکرها از زیر آوار، فرآیند احراز هویت از همان ساعات اولیه با همکاری خانوادههای شهدا آغاز شد و در همان روزهای ابتدایی، هویت تمامی پیکرها و حتی برخی بقایای بهدستآمده از محل حادثه، بهجز سه شهید، مشخص شد.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان افزود: پیکر شهدایی که هویت آنان احراز شده بود، به خانوادهها تحویل داده شد و مراسم تشییع آنان برگزار شد. برای سه شهید باقیمانده نیز از خانوادهها و بقایای موجود نمونهبرداری انجام و آزمایشهای DNA آغاز شد.
میرهادی بیان کرد: پس از انجام بررسیهای آزمایشگاهی، در همان فروردینماه هویت دو شهید دیگر نیز احراز و پیکرهای آنان به خانوادهها تحویل داده شد، اما درباره یکی از شهدا (ماکان نصیری) با وجود بررسی تمامی بقایا و انجام آزمایشهای ژنتیکی، هیچ بافت قابل تطبیقی با نمونه والدین یافت نشد.
وی خاطرنشان کرد: بقایای پیکرهایی که تعیین تکلیف آنها در همان روزهای نخست انجام شده بود، به دلیل حضور خانوادهها در برنامههای سوگواری و همچنین برنامههای فرهنگی از جمله سفرهای زیارتی به قم، مشهد مقدس و کربلای معلی، پس از بازگشت خانوادهها بار دیگر با نمونههای ژنتیکی تطبیق داده شد.