باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برآورد حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان خسارت وارده به بخش ساختمان و معیشت در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: خسارت‌ها در ۴۰۷ شهر و روستا در بخش‌های مسکونی و تجاری ارزیابی شده است.

خواجه‌دلویی با اشاره به مسئولیت بنیاد مسکن در حوزه بازسازی و جبران خسارت‌های بخش ساختمان، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، میزان خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی، تجاری و همچنین بخش معیشت خانوارها، حدود ۲۳ همت (۲۳ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.

وی افزود: این خسارت‌ها مربوط به ۴۰۷ شهر و روستای آسیب‌دیده است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت بررسی و پیگیری روند بازسازی و تأمین حمایت‌های لازم در حوزه ساختمان را بر عهده دارد.