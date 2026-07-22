در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳ هزار و ۵۷۴ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۸۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳ هزار و ۵۷۴ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۸۳ واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۹ هزار و ۳۳۱ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فارس، شبندر و پارسان بیشترین تاثیر و سه نماد شبندر، وفیروزه و شتران پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

در جریان معاملات امروز شاخص فرابورس نیز با افزایش ۱۷۹ واحد در ارتفاع ۳۸ هزار و ۸۵۲ واحدی قرار گرفت؛ سه نماد کگهر، مارون و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد زهلال، ذرت و فزر پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌های نفتی با ارزش معاملاتی ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه شیمیایی و مواد غذایی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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