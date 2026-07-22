باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -اکبر بهنام جو استاندار قم در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قم از رایزنی با وزارت صمت برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز صنعتگران استان خبر داد و گفت: پیگیری جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیبدیده در جریان جنگ نیز در دستور کار قرار گرفته و روند پرداخت تسهیلات و حمایتهای دولتی از این واحدها با جدیت دنبال میشود.
استاندار قم خردادماه سالجاری در حاشیه جلسه کارگروه بررسی واحدهای صنعتی آسیبدیده استان قم در دوران دفاع مقدس سوم، با اشاره به آسیبدیدگی ۳۵۹ واحد صنعتی این استان در جریان جنگ رمضان از بازگشت ۲۱۰ واحد به چرخه تولید و برنامهریزی برای بازسازی واحدهای تخریبشده خبر داده بود.
اکبر بهنامجو افزوده بود: ۲۱۰ واحد که دچار خسارات جزئی شده بودند، با همت و سرمایه خودِ تولیدکنندگان مرمت شده و به صورت کامل در مدار تولید قرار گرفتند.
استاندار قم با تبیین عمق خسارات در برخی بخشهای صنعتی افزوده بود:متأسفانه ۲۱ واحد تولیدی در این حملات به طور کامل تخریب شدهاند که احیای آنها نیازمند تأمین مالی و کمکهای ویژه دولتی است. برنامهریزیهای لازم صورت گرفته تا با تخصیص اعتبارات مناسب، فرآیند احداث مجدد این واحدها در آیندهای نزدیک آغاز شود.
او با تأکید بر ضرورت آیندهنگری و آمادگی برای سناریوهای مختلف اقتصادی افزود: باید در شرایط جنگ، استمرار تولید و صادرات استان حفظ شود و سهم قم از منابع ارزی کشور نیز افزایش پیدا کند.
استاندار قم همچنین با اشاره به سفر سفیر ایران در روسیه به استان و بازدید از واحدهای صنعتی گفت: قرار است طی دو تا سه ماه آینده، هیأتی از قم به روسیه اعزام شود و پس از انجام رایزنیهای کارشناسی و تشکیل کمیتههای فنی، زمینه امضای تفاهمنامههای اقتصادی فراهم شود.
تأمین برق پایدار، دیگر مطالبه مطرحشده در این نشست بود.
نمایندگان کشاورزان پیشنهاد کردند میزان و زمانبندی خاموشیها با توجه به شرایط اقلیمی و آبوهوایی هر استان و با هماهنگی استانداریها تعیین شود؛ موضوعی که میتواند به مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش خسارت به بخش کشاورزی کمک کند.
اصلاح رویه دریافت و استرداد چکهای ضمانت جرایم مالیاتی و اصلاح فرآیند صدور مفاصاحساب غیرنقدی تأمین اجتماعی نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
حجتالاسلام روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی گفت: تمام تلاش و همت مسئولان باید در این مسیر باشد؛ چرا که نقش و زحمات بخش خصوصی در اقتصاد کشور، انکارناشدنی است.
محمدمنان رئیسی، دیگر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز بر تعیین تکلیف تعهدات ارزی سررسیدشده در استان تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به قطعی برق بخش کشاورزی گفت: در اوج مصرف برق استان، حدود هزار مگاوات مصرف داریم که سهم بخش کشاورزی تنها ۳۰ مگاوات، معادل حدود سه درصد است و باید برای تأمین برق این بخش حمایت بیشتری صورت گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم خاموشیها در تابستان گفت: باید برای حل ریشهای ناترازی انرژی و استفاده از ظرفیت گسترده انرژی خورشیدی کشور برنامهریزی شود.