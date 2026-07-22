سرپرست وزارت دفاع تاکید کرد: هرچه دشمن بر پیچیدگی فناوریهای خود افزود، توان بومی ایران نیز متناسب با آن ارتقا یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدمجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جنگ اخیر دشمن با برترین فناوریهای جهان آمد؛ نوآوری ایرانی معادلات صحنه نبرد را تغییر داد.
او در ادامه آورده: هرچه دشمن بر پیچیدگی فناوریهای خود افزود، توان بومی ایران نیز متناسب با آن ارتقا یافت و میدان نبرد به سکوی جهش فناوریهای دفاعی کشور تبدیل شد.