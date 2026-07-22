امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه‌ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ تیر ۱۴۰۵
چرا قیمت طلا امروز افزایش یافت؟ بررسی مهم‌ترین عوامل رشد قیمت طلا در بازار ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور