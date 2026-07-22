باشگاه خبرنگاران جوان - یک خودروی سمند که در محور خمام به بندر انزلی بود، درون شالیزار حاشیه جاده سقوط کرد.

شاهدان عینی می‌گویند: کارکنان راهداری در محور خمام به بندر انزلی در حال جدول گذاری بودند که راننده خودروی سمند برای اینکه با این افراد برخورد نکند، به سمت راست پیچید و خودرو پس از وارد شدن به یک کارگاه، دیوار کارگاه را شکست و به حاشیه جاده سقوط کرد.

نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و خانم راننده را به بیمارستان منتقل کردند.

وقوع دومین حادثه رانندگی

به گفته مردم محلی؛ موتورسواری هم که برای مشاهده تصادف اول رانندگی در این محور در جهت خلاف حرکت می‌کرد، ۱۰۰ متر بعد با سواری پژو ۲۰۶ برخورد کرد و به شدت مصدوم شد.

این موتورسوار به کمک نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شد. همچنین راننده خودروی سواری پژو هم که یک خانم بود راهی بیمارستان شد.

منبع: صداوسیما