باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اجرای چند طرح مدیریت آب در تالاب شادگان گفت: مجموعه اقداماتی از جمله انتقال آب، مدیریت خروج آب و اتصال پهنه‌های تالابی موجب افزایش ماندگاری آب و بهبود شرایط این تالاب در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ شده است.

لاهیجان‌زاده درباره آخرین وضعیت تالاب شادگان اظهار کرد: تالاب شادگان در مسیر احیا قرار گرفته و اقداماتی که طی سال‌های اخیر انجام شده، نتایج مثبتی به همراه داشته است؛ هرچند اکنون در فصل گرم سال قرار داریم و شرایط اقلیمی خوزستان خاص است.

انتقال آب از کارون و افزایش ماندگاری آب

وی افزود: یکی از پروژه‌های مهم، انتقال آب از طریق رودخانه کارون به پهنه تالاب بود که حدود چهار تا پنج سال پیش اجرا شد. همچنین با احداث دریچه‌هایی روی جاده آبادان ـ ماهشهر و ایجاد کالبرت‌هایی برای هدایت مدیریت‌شده آب، خروج آب از تالاب کنترل شد و این موضوع باعث شد ماندگاری آب در تالاب به‌مراتب بیشتر شود.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: بخشی از پهنه‌های تالاب به دلیل خاکریز‌های باقی‌مانده از دوران جنگ یا فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز از یکدیگر جدا شده بودند که با اجرای لوله‌گذاری، ارتباط بین این بخش‌ها برقرار شد و سطح وسیع‌تری از تالاب آبگیری شد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هدایت مناسب سیلاب‌ها و بازگشایی به‌موقع سد مارون برای ورود آب به تالاب، همزمان با بارندگی‌های سال گذشته، موجب شد تالاب شادگان در سال آبی گذشته شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه کند و در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت زیستی این تالاب افزود: یکی از کلونی‌های مهم زادآوری فلامینگو‌ها در تالاب شادگان قرار دارد و هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از این پرندگان در منطقه مستقر هستند و در حال تخم‌گذاری و زادآوری‌اند که این موضوع از ویژگی‌های ارزشمند این تالاب به شمار می‌رود.

لاهیجان‌زاده در پایان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم تجربه‌های موفق اجراشده در تالاب شادگان را در سایر تالاب‌های کشور نیز به کار بگیریم و با هدایت مناسب منابع آبی، شرایط پایدارتری برای تالاب‌های کشور فراهم کنیم.

منبع: مهر