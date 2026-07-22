باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامعباس حسینی در آیین معارفه مدیران پالایشگاههای اول، سوم، دوازدهم و سیزدهم با اشاره به اهمیت تغییرات مدیریتی در بزرگترین مجتمع گازی کشور بیان کرد: تغییرات مدیریتی اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت سرمایه انسانی، ارتقای بهرهوری، چابکسازی سازمان و شتاببخشی به روند توسعه، تعالی و بالندگی مجتمع گاز پارس جنوبی است.
وی با قدردانی از تلاشها و خدمات مدیران پیشین، برای مدیران منصوبشده در مسئولیتهای جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: انتظار میرود با تکیه بر همدلی، کار گروهی، خرد جمعی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، شاهد ثبت دستاوردهای ماندگار و عملکردی درخور شأن صنعت گاز کشور باشیم.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به شرایط پیشروی صنعت گاز در ماههای سرد سال، بر ضرورت آمادگی کامل پالایشگاهها تأکید کرد و گفت: زمستان پیشرو، با توجه به شرایط موجود، سالی حساس و پرچالش خواهد بود و ضروری است همه ظرفیتهای فنی، عملیاتی و مدیریتی برای حفظ تولید پایدار و جلوگیری از هرگونه وقفه یا اختلال در فرایند تولید به کار گرفته شود.
حسینی همچنین با تأکید بر رفع سریع موانع احتمالی تولید پیش از آغاز ماههای سرد سال، تصریح کرد: همه مشکلات، نارساییها و مواردی که ممکن است تولید مستمر و پایدار گاز را با مخاطره روبهرو کند، باید در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی، بررسی و برطرف شود تا مجتمع با آمادگی کامل وارد زمستان شود.
وی با قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان این مجموعه در سالهای گذشته بیان کرد: مدیران و کارکنان پارس جنوبی همواره در سختترین شرایط، با روحیه جهادی، تخصص، تعهد و مسئولیتپذیری، کارنامهای درخشان برای صنعت نفت و گاز کشور رقم زدهاند و امروز نیز انتظار میرود این مسیر با قدرت ادامه یابد.
مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، بر ضرورت تصمیمگیریهای دقیق، کارشناسی و بهموقع در پالایشگاهها تأکید کرد و افزود: مدیران باید با اتخاذ بهترین تصمیمها در حوزههای عملیاتی، به تکریم کارکنان، حفظ شأن و منزلت سرمایه انسانی و تقویت روحیه همدلی در محیط کار توجه ویژه داشته باشند؛ زیرا سرمایه انسانی مهمترین سرمایه مجتمع در تحقق اهداف تولیدی است.
حسینی اخلاقمداری، همدلی، برنامهمحوری و انسجام سازمانی را از مهمترین مؤلفههای موفقیت در شرایط کنونی دانست و یادآور شد: انتظار میرود همه امور در پالایشگاهها براساس برنامهریزی دقیق، با روحیه مسئولیتپذیری و در چهارچوب منافع ملی دنبال شود تا مجتمع گاز پارس جنوبی همچنان نقش راهبردی خود را در تأمین پایدار انرژی کشور با موفقیت ایفا کند.