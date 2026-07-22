رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه ایران با سریع‌ترین رشد سالمندی روبه‌روست، گفت: اگر سیاست‌گذاری اصلاح نشود، تا سال ۱۴۳۰ با وضعیت بحرانی در حوزه سالمندی مواجه خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مجید فولادیان، با اشاره به وضعیت جمعیتی ایران گفت: نرخ جایگزینی در سه‌ماهه نخست امسال به حدود ۱.۳۴ رسیده است، درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۱.۴۴ بوده و وضعیت امسال از این نظر بدتر شده است.

وی افزود: دبیرخانه شورای ملی سالمندان برای وضعیت سالمندی ایران تا سال ۱۴۳۰ سه سناریو را بررسی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین سناریو حدود ۲۸ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و در سناریوی واقع‌بینانه، حدود ۳۳ درصد جامعه ایران سالمند می‌شوند.

فولادیان با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند هستند، گفت: این رقم معادل بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان هشدار داد: ایران در حال تجربه سریع‌ترین رشد سالمندی در جهان است و اگر با همین وضعیت سیاست‌گذاری و با همین شیب وارد دوره سالمندی شود، کشور با وضعیتی به‌شدت فاجعه‌بار مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: کشور باید به‌سرعت در سیاست‌های خود بازنگری کند و در کنار شناسایی بحران سالمندی، فرصت‌های ناشی از آن را نیز بشناسد و برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی کند.

فولادیان با تأکید بر اینکه سالمندی صرفاً یک بحران نیست، گفت: در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند فرصت‌هایی برای جامعه و اقتصاد ایران ایجاد کند.

وی یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشرو را اقتصاد سالمندی دانست و افزود: این حوزه در جهان اقتصادی بسیار بزرگ است و در اروپا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد، اما در ایران هنوز شکل نگرفته و اقتصادی نوپا و تا حد زیادی زیرزمینی است.

فولادیان گفت: برای تبدیل جمعیت سالمند به یک ظرفیت اقتصادی، کشور به ایجاد بازار‌های رسمی، خدمات تخصصی، محصولات متناسب با سالمندان و سیاست‌های حمایتی و نظارتی نیاز دارد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان همچنین موضوع اشتغال سالمندان را از مسائل مهم دانست و توضیح داد: سیاست‌های اشتغال ایران در دهه ۱۳۸۰ تحت‌تأثیر ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به دوره جوانی، بر جوانان متمرکز شد و در نتیجه، سیاست‌های اشتغال کشور عملاً ضد سالمندی شد.

وی بر ضرورت تغییر دوباره سیاست‌گذاری‌های اشتغال تأکید کرد و گفت: باید مشاغل ویژه سالمندی طراحی شود تا بتوان شدت و حدت بحران سالمندی را کاهش داد و امکان ورود تدریجی و مدیریت‌شده به این دوره را فراهم کرد.

فولادیان در بخش دیگری از سخنانش در رادیو گفت‌و‌گو درباره زنانه شدن سالمندی در ایران گفت: این پدیده یک واقعیت است، اما مختص ایران نیست و در همه کشور‌های جهان مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به تحولات حوزه ازدواج و طلاق در جامعه ایران افزود: پیامد‌های این تحولات هنوز به طور کامل خود را نشان نداده است.

فولادیان گفت: تعداد قابل‌توجهی از زنان در جامعه ایران هرگز ازدواج نکرده‌اند و دیگر تصمیمی برای ازدواج ندارند؛ گروهی که از آنها با عنوان زنان دارای تجرد قطعی یاد می‌شود.

وی در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: چنین تعداد و نسبت بالایی از زنان هرگز ازدواج‌نکرده در تاریخ جامعه ایران سابقه نداشته است و عدد دقیق این گروه را در لحظه به‌خاطر ندارد، اما آن را عدد بزرگی دانست.

برچسب ها: سالمندی ، جمعیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بچه مهمترین موجود کائناته
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بچه شیرین ترین و عزیزترین دارایی هر انسانه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
شما برق و آب و نون این مردم با همین جمعیت رو هم نمی‌تونی تامین بکنید نصف این جمعیت هم باشه باز نمی‌تونید تامین بکنید
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
یا خدا طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد مهلت 45 روزه قبل از عید نوروز 6 سال پیش هنوز تموم نشده است مگر امنیت شغلی و روانی کارگران شرکتی و پیمانکاری و خانواده‌های اونا براتون مهم نیست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۴:۳۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
باید مشکل اقتصاد حل بشه بیکاری مردم ،شب میاد شام نداریم مریضم پول دکتر نداریم خونه نداریم ،باید به مردم بهابدید مردم تونیازهای اولیه بخدادست پامیزنند
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دهه شصتی های بیچاره اون موقع سالمند میشن
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
با قیمت‌های نجومی انتظار دارین جمعیت جوان بشه؟اون واسه قدیما بود که میگفتن هر کی دندان دهد نان دهد،الان این حرفا جواب نمیده،با همین حرفای خرافات پدر مردم رو درآوردید
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بدرک همه جوونا مجرد موندن بخاطر هزینه ها کی میتونه ازدواج کنه
۱
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