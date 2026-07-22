باشگاه خبرنگاران جوان - مجید فولادیان، با اشاره به وضعیت جمعیتی ایران گفت: نرخ جایگزینی در سهماهه نخست امسال به حدود ۱.۳۴ رسیده است، درحالیکه این رقم در سال گذشته ۱.۴۴ بوده و وضعیت امسال از این نظر بدتر شده است.
وی افزود: دبیرخانه شورای ملی سالمندان برای وضعیت سالمندی ایران تا سال ۱۴۳۰ سه سناریو را بررسی کرده است که در خوشبینانهترین سناریو حدود ۲۸ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و در سناریوی واقعبینانه، حدود ۳۳ درصد جامعه ایران سالمند میشوند.
فولادیان با بیان اینکه هماکنون حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند هستند، گفت: این رقم معادل بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان هشدار داد: ایران در حال تجربه سریعترین رشد سالمندی در جهان است و اگر با همین وضعیت سیاستگذاری و با همین شیب وارد دوره سالمندی شود، کشور با وضعیتی بهشدت فاجعهبار مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: کشور باید بهسرعت در سیاستهای خود بازنگری کند و در کنار شناسایی بحران سالمندی، فرصتهای ناشی از آن را نیز بشناسد و برای بهرهگیری از این فرصتها برنامهریزی کند.
فولادیان با تأکید بر اینکه سالمندی صرفاً یک بحران نیست، گفت: در صورت برنامهریزی درست میتواند فرصتهایی برای جامعه و اقتصاد ایران ایجاد کند.
وی یکی از مهمترین فرصتهای پیشرو را اقتصاد سالمندی دانست و افزود: این حوزه در جهان اقتصادی بسیار بزرگ است و در اروپا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد، اما در ایران هنوز شکل نگرفته و اقتصادی نوپا و تا حد زیادی زیرزمینی است.
فولادیان گفت: برای تبدیل جمعیت سالمند به یک ظرفیت اقتصادی، کشور به ایجاد بازارهای رسمی، خدمات تخصصی، محصولات متناسب با سالمندان و سیاستهای حمایتی و نظارتی نیاز دارد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان همچنین موضوع اشتغال سالمندان را از مسائل مهم دانست و توضیح داد: سیاستهای اشتغال ایران در دهه ۱۳۸۰ تحتتأثیر ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به دوره جوانی، بر جوانان متمرکز شد و در نتیجه، سیاستهای اشتغال کشور عملاً ضد سالمندی شد.
وی بر ضرورت تغییر دوباره سیاستگذاریهای اشتغال تأکید کرد و گفت: باید مشاغل ویژه سالمندی طراحی شود تا بتوان شدت و حدت بحران سالمندی را کاهش داد و امکان ورود تدریجی و مدیریتشده به این دوره را فراهم کرد.
فولادیان در بخش دیگری از سخنانش در رادیو گفتوگو درباره زنانه شدن سالمندی در ایران گفت: این پدیده یک واقعیت است، اما مختص ایران نیست و در همه کشورهای جهان مشاهده میشود.
وی با اشاره به تحولات حوزه ازدواج و طلاق در جامعه ایران افزود: پیامدهای این تحولات هنوز به طور کامل خود را نشان نداده است.
فولادیان گفت: تعداد قابلتوجهی از زنان در جامعه ایران هرگز ازدواج نکردهاند و دیگر تصمیمی برای ازدواج ندارند؛ گروهی که از آنها با عنوان زنان دارای تجرد قطعی یاد میشود.
وی در مصاحبه با رادیو گفتوگو خاطر نشان کرد: چنین تعداد و نسبت بالایی از زنان هرگز ازدواجنکرده در تاریخ جامعه ایران سابقه نداشته است و عدد دقیق این گروه را در لحظه بهخاطر ندارد، اما آن را عدد بزرگی دانست.