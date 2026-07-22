باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مهدی منصوریان رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد گفت: مبینا فلاح، تنها نماینده بانوان در رشته ریکرو، و رضا شبانی، عضو تیم ریکرو آقایان، دو نماینده استان یزد در کاروان تیراندازی با کمان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا خواهند بود.
او افزود: تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با ترکیب ۱۰ ورزشکار در این دوره از بازیهای آسیایی شرکت میکند.
منصوریان ادامه داد: اسماعیل عبادی به عنوان سرمربی تیم کامپوند و لیلا سخائیفر به عنوان مربی تیم ریکرو، هدایت ملیپوشان کشورمان را در این رقابتها بر عهده خواهند داشت.
گفتنی است: بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا محسوب میشود و تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با هدف کسب بهترین نتایج و افتخارآفرینی برای کشورمان از اواخر شهریور ماه در این مسابقات به میدان خواهد رفت؛ رقابتهایی که با حضور دو کماندار یزدی، برای ورزش استان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.