معاون بازرگانی ایران‌ایر با اشاره به نحوه عرضه بلیت‌ها در سامانه فروش اینترنتی این شرکت اظهار کرد: عرضه بلیت‌ها به‌صورت پلکانی انجام می‌شود و تمامی ظرفیت پرواز‌ها به‌طور همزمان در سایت قرار نمی‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمود انصاری، معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، با تشریح جزئیات فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام کرد که فروش بلیت این پرواز‌ها صرفاً از طریق وب‌سایت رسمی ایران‌ایر انجام می‌شود و هیچ‌گونه فروش حضوری یا عرضه بلیت از سوی آژانس‌های مسافرتی صورت نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت‌ها بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده است، گفت: بهای بلیت رفت و برگشت پرواز‌های اربعین از تهران و شهر‌های غربی کشور ۲۴ میلیون تومان تعیین شده که سهم هر مسیر ۱۲ میلیون تومان است. همچنین قیمت بلیت رفت و برگشت از مشهد، استان سیستان و بلوچستان و سایر شهر‌های شرقی کشور ۲۸ میلیون تومان بوده و برای هر مسیر ۱۴ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

انصاری درباره نرخ بلیت کودکان نیز توضیح داد: نرخ بلیت برای مسافران خردسال و بزرگسال یکسان است و تنها مسافران نوزاد که از صندلی استفاده نمی‌کنند، ۱۰ درصد قیمت بلیت بزرگسال را پرداخت خواهند کرد.

معاون بازرگانی ایران‌ایر با اشاره به نحوه عرضه بلیت‌ها در سامانه فروش اینترنتی این شرکت اظهار کرد: عرضه بلیت‌ها به‌صورت پلکانی انجام می‌شود و تمامی ظرفیت پرواز‌ها به‌طور همزمان در سایت قرار نمی‌گیرد. بخشی از ظرفیت پرواز‌ها در روز‌های مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت عرضه خواهد شد تا امکان دسترسی زائران به بلیت تا زمان برگزاری مراسم اربعین فراهم باشد.

وی افزود: در ساعات مختلف شبانه‌روز، بخشی از ظرفیت بلیت‌ها در وب‌سایت رسمی ایران‌ایر بارگذاری می‌شود و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید آن اقدام کنند.

انصاری همچنین از انجام پرواز‌های اربعین ایران‌ایر از ۱۴ مقصد پروازی خبر داد و گفت: برای عملیات پرواز‌های اربعین امسال حدود ۳۲ هزار صندلی در نظر گرفته شده است که با استفاده از چهار فروند ناوگان هوایی ایران‌ایر به زائران ارائه خواهد شد.

به گفته وی، دو فروند از این ناوگان از نوع هواپیما‌های پهن‌پیکر با ظرفیت ۲۵۰ صندلی و دو فروند دیگر از نوع هواپیما‌های بدنه باریک با ظرفیت ۱۲۰ صندلی هستند که برای جابه‌جایی زائران اربعین به‌کار گرفته می‌شوند.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر لزوم توجه مسافران به اعتبار گذرنامه خاطرنشان کرد: زائران پیش از خرید بلیت باید از داشتن حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند. همچنین در صورت مشاهده عرضه بلیت با نرخی بالاتر از قیمت‌های مصوب از سوی آژانس‌های مسافرتی یا شرکت‌های هواپیمایی، مسافران می‌توانند شکایت خود را به سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی ارائه کنند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بلیت پرواز
خبرهای مرتبط
ابلاغ دو بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری برای پرواز‌های اربعین ۱۴۰۵
پیش‌فروش بلیت سفر‌های بازگشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی سفر‌های اربعینی در استان‌های پرتقاضا
تشکیل کمیته نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم مرتبط با پرواز‌های ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
حضور مقامات از ۳۸ کشور در مراسم تشییع رهبر شهید
فرودگاه مهرآباد جان دوباره گرفت/ انجام ۳۷۰ پرواز در یک هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
با این قیمتها ، پلکانی و غیر پلکانی مفهومی ندارد !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور