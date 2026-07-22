باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمود انصاری، معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، با تشریح جزئیات فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام کرد که فروش بلیت این پروازها صرفاً از طریق وبسایت رسمی ایرانایر انجام میشود و هیچگونه فروش حضوری یا عرضه بلیت از سوی آژانسهای مسافرتی صورت نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه قیمت بلیتها بر اساس نرخهای مصوب سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده است، گفت: بهای بلیت رفت و برگشت پروازهای اربعین از تهران و شهرهای غربی کشور ۲۴ میلیون تومان تعیین شده که سهم هر مسیر ۱۲ میلیون تومان است. همچنین قیمت بلیت رفت و برگشت از مشهد، استان سیستان و بلوچستان و سایر شهرهای شرقی کشور ۲۸ میلیون تومان بوده و برای هر مسیر ۱۴ میلیون تومان محاسبه میشود.
انصاری درباره نرخ بلیت کودکان نیز توضیح داد: نرخ بلیت برای مسافران خردسال و بزرگسال یکسان است و تنها مسافران نوزاد که از صندلی استفاده نمیکنند، ۱۰ درصد قیمت بلیت بزرگسال را پرداخت خواهند کرد.
معاون بازرگانی ایرانایر با اشاره به نحوه عرضه بلیتها در سامانه فروش اینترنتی این شرکت اظهار کرد: عرضه بلیتها بهصورت پلکانی انجام میشود و تمامی ظرفیت پروازها بهطور همزمان در سایت قرار نمیگیرد. بخشی از ظرفیت پروازها در روزهای مختلف و در بازههای زمانی متفاوت عرضه خواهد شد تا امکان دسترسی زائران به بلیت تا زمان برگزاری مراسم اربعین فراهم باشد.
وی افزود: در ساعات مختلف شبانهروز، بخشی از ظرفیت بلیتها در وبسایت رسمی ایرانایر بارگذاری میشود و متقاضیان میتوانند نسبت به خرید آن اقدام کنند.
انصاری همچنین از انجام پروازهای اربعین ایرانایر از ۱۴ مقصد پروازی خبر داد و گفت: برای عملیات پروازهای اربعین امسال حدود ۳۲ هزار صندلی در نظر گرفته شده است که با استفاده از چهار فروند ناوگان هوایی ایرانایر به زائران ارائه خواهد شد.
به گفته وی، دو فروند از این ناوگان از نوع هواپیماهای پهنپیکر با ظرفیت ۲۵۰ صندلی و دو فروند دیگر از نوع هواپیماهای بدنه باریک با ظرفیت ۱۲۰ صندلی هستند که برای جابهجایی زائران اربعین بهکار گرفته میشوند.
معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر لزوم توجه مسافران به اعتبار گذرنامه خاطرنشان کرد: زائران پیش از خرید بلیت باید از داشتن حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند. همچنین در صورت مشاهده عرضه بلیت با نرخی بالاتر از قیمتهای مصوب از سوی آژانسهای مسافرتی یا شرکتهای هواپیمایی، مسافران میتوانند شکایت خود را به سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی ارائه کنند.