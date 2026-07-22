شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) از برپایی همایش طلایه داران حسینی در شهرستان ماهدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) همایش خیرین و طلایه داران حسینی در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. به همین مناسبت خادمین امام حسین(ع) برای برپایی مواکب و خدمات رسانی به زائران در نجف اشرف و کربلا عمود ۸۰۴ در محل مصلی این شهرستان گرد هم آمدند و برنامه‌های خود را اعلام کردند.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، اربعین حسینی ، سوژه خبری
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