شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) از برپایی همایش طلایه داران حسینی در شهرستان ماهدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) همایش خیرین و طلایه داران حسینی در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. به همین مناسبت خادمین امام حسین(ع) برای برپایی مواکب و خدمات رسانی به زائران در نجف اشرف و کربلا عمود ۸۰۴ در محل مصلی این شهرستان گرد هم آمدند و برنامه‌های خود را اعلام کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید