باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی امروز ۳۱ تیرماه در آیین تکریم و معارفه فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی با گرامیداشت یاد رهبر شهید اظهار کرد: رهبر شهید پرورشیافته آستان امام رضا (ع) است، شهادت این مرد متفکر همه مولفههای رضای خدا را نشان داد. ما معصومین را از امامان انقلاب شناختیم. اگر همه معصومین در هر شرایطی بودند، همان تصمیم را میگرفتند که آن معصوم گرفته بود و امامین انقلاب ما همینگونه بودند.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی بیش از ۱۶ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، اظهار کرد: امیدوارم همه ما از مسیر انحراف، به الیالله هدایت شویم. امام در اوایل انقلاب فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند، امروز این جایگاه را میفهمیم. اگر استکبار جهانی با فتنههای ۴۷ ساله هر کشور دیگری را هدف قرار میداد، میپوکید.
جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور تصریح کرد: در سالهای مختلف همه مشکلات با حول محور ولایت فقیه خنثی شد و امیدواریم استکبار در این جنگ اخیر در میدان، خیابان و دیپلماسی مانند گذشته به قعر چاه خواهد رفت. امروز سایر قدرتهای جهان، میدانند قدرت معنوی ایران اسلامی کجاست و همه متوجه ستون خیمه ولایت فقیه هستند.
رضایی با اشاره به حضور مردم در خیابان ادامه داد: امروز جلسه با ارزشی برپا شده و تکریم از یک خدمتگزار و شروع خدمتگزار بعدی در میانه جنگ است. ما در جنگی بیسابقه حضور داریم، در یک جنگ نامتقارن. اما همچنان که قیام امام حسین زنده و ابدی است، انقلاب اسلامی نیز همینگونه است. معتقدیم انقلاب اسلامی که از سال ۴۱ جرقه آن زده شده، امروز در حال تکامل است و باور ما این است که این انقلاب بسترساز ظهور امام زمان است.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما نعمت خدمت را داریم تا در این زمینهسازی ظهور، سهم خدمتگزاری داشته باشیم. مجموعه دستگاههای کشور، همه نقش دارند. ما تا جنگ ۱۲ روزه برابر قانون، کار پلیسی انجام دادیم و از مرز، جاده و شهرها مراقبت میکردیم، اما از جنگ ۱۲ روزه در کنار سایر قوای نیروهای مسلح حضور یافتیم. امروز نیروی انتظامی از جنگ ۱۲ روزه به بعد پلیس و نظامی دفاعی است و یکی از بازوهای موثر در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور اظهار کرد: کارکنان و مأموران به مصداق مجاهدان فی سبیلالله هستند، در کودتای دیماه در مشهد که جزء اهداف جدی دشمن بود، نیروی انتظامی با سایر دستگاههای امنیتی و نظامی به ویژه مردم این کودتا را خنثی کرد. انقلابی بودن یعنی به موقع عمل کردن و دقیق کار کردن و محتوای شرع و قانون را در نظر گرفتن، باور ما این است که نیروی انتظامی ستون امنیت است.
رضایی با بیان اینکه نیروی انتظامی تکیهگاه همه دستگاههای کشور است، گفت: کلمه آمادهباش در نیروهای مسلح معنایی دارد، اما در نیروی انتظامی این امر دیگر عادی شده است. این انقلاب دشمنان زیادی دارد که هرروز یک فتنه دارد، اشتباه است بگوییم جنگ ما با آمریکا و استکبار از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده بلکه این دشمنی از سال ۱۳۳۲ آغاز شده است، تا سال ۵۷ یک نوع جنگ داشتیم، وضعیت سیاسی، نظامی و اسلامی به نوعی تغییر کرد. امام خمینی این بت را از سال ۵۷ شکاندند و از سال ۵۷ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ عموما دشمن به صورت نیابتی با ما جنگید.
وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن، بیان کرد: در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، دشمن خود مستقیم وارد میدان شد. ۱۲ روز سیلی خورده و در نهایت تسلیم شد، اما طوری در فضای رسانه عمل کرد که انگار اتفاقی رخ نداده است. در کودتای دی ماه کار را تمام شده دیدند، اما شاهد بودیم مردم چه سیلی به دشمن زدند. نیروی انتظامی از مردم و رهبر شهید نمره قابل قبولی گرفت که این جزو افتخارات ماست.
جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور تصریح کرد: این مراسم عنوان تودیع ندارد، در نیروی انتظامی این یک فرهنگ است که از یک خدمتگزار تکریم و سکاندار بعد معرفی میشود. سردار تقوی با همکاری همه همکاران در سطح استان، عملکرد رضایتبخشی داشتند. ایشان حدود یک سال پیش و قبل از جنگ به دلیل شرایط زندگی شخصی این درخواست را داشتند، اما فرمانده نیروی انتظامی قصد داشتند از تدبیر ایشان استفاده کنند و سردار تقوی نمره بالایی در ارزیابی انتظامی استان اخذ کردند.
رضایی با اشاره به همسایگی خراسان رضوی با کشورهای دیگر، افزود: خراسان رضوی با کشورهای دیگر مرز مشترک دارد و شاهد برقراری امنیت در این مرزها نیز بودیم. سردار نگهبان نیز نام ناآشنایی نیست و ایشان فرزند همین استان است. فرمانده نیروی انتظامی کلانشهر مشهد و تنها شهرستانی که مرکز استان است و فرماندهی کامل به آن ابلاغ شد، مشهد بود که در سایر شهرها این گونه نیست و مشهد پایلوت این اتفاق است و میتواند الگویی در سطح کشور باشد.
منبع: ایسنا