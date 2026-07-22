باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزارت نیرو توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را ضرورتی راهبردی برای امنیت انرژی کشور دانست و گفت: با تقویت شبکه، اصلاح فرایندهای اتصال و استفاده از روشهای نوین بهرهبرداری، زیرساخت لازم برای پذیرش ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیرفراهم خواهد شد.
مصطفی رجبیمشهدی در نشست تخصصی میزبانی مؤثر نیروگاههای تجدیدپذیر در شبکه برق کشور اظهار کرد: تولید برق بدون وابستگی به سوختهای فسیلی دیگر فقط یک انتخاب اقتصادی یا زیستمحیطی نیست، بلکه ضرورتی برای افزایش تابآوری شبکه و تأمین پایدار انرژی است.
تحول شبکه همزمان با توسعه تجدیدپذیرها
وی افزایش سهم نیروگاههای بادی و خورشیدی را نیازمند تحول در مدیریت شبکه دانست و افزود: پیشبینی دقیق تولید، هماهنگی نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی و استفاده از ابزارهای هوشمند، از مهمترین الزامات این مسیر است.
رجبیمشهدی تأکید کرد: برق تجدیدپذیر باید تا حد امکان در اولویت پذیرش شبکه قرار گیرد و تولید نیروگاههای حرارتی نیز متناسب با آن مدیریت شود.
تسریع اتصال نیروگاههای آماده
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: هدف این است که حتی یک کیلووات ظرفیت احداثشده بهدلیل طولانی شدن فرایند اتصال، خارج از مدار نماند. در صورت فراهم بودن زیرساختها، با صدور مجوزهای موقت و رعایت ملاحظات فنی، اتصال نیروگاهها تسریع خواهد شد.
وی افزود: تسهیل فرایند اتصال باید همزمان با حفظ پایداری، ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه انجام شود.
اولویت احداث در نزدیکی مراکز مصرف
رجبی مشهدی با تأکید بر پراکندگی جغرافیایی نیروگاههای خورشیدی گفت: احداث نیروگاهها در نزدیکی مراکز مصرف، محدودیتهای شبکه انتقال و هزینه توسعه زیرساختها را کاهش میدهد. بنابراین، مکانیابی باید علاوه بر تابش و زمین، براساس ظرفیت شبکه و امکان تخلیه توان انجام شود.
ذخیرهسازها؛ گام بعدی توسعه برق پاک
وی مدیریت هوشمند شبکه، تقویت خطوط انتقال و افزایش انعطافپذیری مصرف را از راهکارهای کوتاهمدت برشمرد و گفت: با افزایش سهم انرژیهای بادی و خورشیدی، توسعه سامانههای ذخیرهسازی برای کنترل نوسان تولید و حفظ تعادل شبکه اجتنابناپذیر خواهد بود.
در این نشست همچنین کارگروهی تخصصی با حضور دانشگاهها، متخصصان، سرمایهگذاران و فعالان صنعت برق برای شناسایی ظرفیتهای شبکه و رفع موانع اتصال نیروگاههای تجدیدپذیر تشکیل شد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان تأکید کرد: توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تنها برنامهای برای افزایش تولید نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد کشور برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، تقویت امنیت انرژی و تأمین پایدار برق است.
منبع: وزارت نیرو