در این نشست که به منظور ارج نهادن به مقام شهید لاریجانی و فرزندش، شهید مرتضی لاریجانی و همچنین تجدید پیمان با آرمان‌های این دو شهید بزرگوار برگزار شد.

مجریان با شنیدن روایت‌های خانواده شهید از فرازهای زندگی آن سردار عرصه علم، فرهنگ و سیاست، بر صبر و استقامت کم‌نظیر این خانواده عالی‌قدر در راه پاسداشت ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، درود فرستادند و مجریان پیشکسوت نیز به بیان خاطرات شخصی خود با شهید لاریجانی پرداختند.

آنان همچنین بر عزم راسخ خود برای تداوم راه شهیدان در حمایت از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند و این نشست را فرصتی مغتنم برای شناخت عمیق‌تر مکتب مدیریتی و سلوک معنوی آن شهید دانستند.

مجریان در ابتدای این دیدار، با ابراز ارادت به همسر مکرمه و فرزندان شهید، خاطرنشان کردند که کمتر کسی در این سرزمین، هم‌زمان مقام همسر شهید، مادر شهید و فرزند شهید را توأمان دارد؛ این جایگاه، نشان‌دهنده والایی این خانواده در فرهنگ ایثار و شهادت است.

همچنین حاضران در این نشست، با اشاره به کارنامه درخشان شهید لاریجانی در عرصه مدیریت رسانه، او را معمار و بنیان‌گذار «دیپلماسی رسانه‌ای» ایران اسلامی معرفی کردند.

به باور آنان، شهید لاریجانی در روزگاری که انحصار روایت‌های جهانی در دست شبکه‌های غربی بود، با تدبیر و بهره‌گیری از جهاد تبیین، ریل‌گذاری رسانه‌ای کشور را هوشمندانه و آینده‌نگرانه پایه‌گذاری کرد. به‌گونه‌ای که در دوران تصدی او، تحولی بنیادین در گستره رسانه‌ای کشور رخ داد و شبکه‌هایی عمومی و تخصصی برای مخاطبان ملی، بین المللی و استانی و نیز طیف های مختلف صنفی و سنی راه‌اندازی شد.

همچنین برنامه ماندگار «صبح بخیر ایران» از دیگر دستاوردهای این دوره است که هنوز در خاطره مخاطبان رسانه ملی باقی مانده است.

در ادامه، مجریان به ویژگی‌های برجسته اخلاقی و مدیریتی شهید لاریجانی پرداختند و او را مدیری توانمند، بی‌حاشیه، مردمی و ولایت‌پذیر توصیف کردند که با تلفیق فلسفه، عرفان و سیاست، عقلانیت را به عرصه سیاست کشور بازگرداند و فضای مدیریتی را از حاشیه‌ها و روزمرگی‌ها مصون داشت.

حاضران با اشاره به سیره عملی شهید لاریجانی، تأکید کردند که او در بحرانی‌ترین لحظات، با طمأنینه‌ای وصف‌ناپذیر و تکیه بر ولایت‌مداری، از فراز و نشیب‌های خطیر مدیریتی سربلند عبور کرد. همچنین در انتخاب مدیران خود چنان دقت و وسواسی به خرج می‌داد که دوران مدیریت وی در رسانه ملی، به عنوان دوره‌ای با کمترین میزان شکایت و بیشترین کارآمدی در حافظه سازمانی ماندگار شده است.

در بخش دیگری از این نشست، همسر شهید لاریجانی، ضمن قدردانی از حضور مجریان و اهالی رسانه، این دیدار را مایه دلگرمی و تقویت روحیه همدلی میان رسانه‌گران و خانواده شهدا دانست و سپس به ابعاد شخصیتی و تربیتی این انسان بزرگ و وارسته پرداخت و وجوه مشترک وی با پدر بزرگوارش، شهید مرتضی مطهری را برشمرد؛ که بارزترین آنها، اهتمام وافر و بی‌نظیر به تربیت فرزند بود؛ به‌گونه‌ای که هرگز از کوچک‌ترین جزئیات تربیتی، آموزشی و اخلاقی فرزندان غافل نمی‌شدند و در عین حال، همواره مراقب بودند جایگاه مدیریتی پدر، هرگز موجب غرور کاذب، خودشیفتگی یا کاهلی در تحصیل و تلاش فرزندان نشود.

همسر شهید با اشاره به حساسیت بالای شهید لاریجانی در این زمینه، خاطرنشان کرد که ایشان در دوران مدیریت رسانه ملی و همچنین حضور در مجلس شورای اسلامی، هرگز اجازه نمی‌دادند فرزندان در این محیط‌های رسمی حاضر شوند تا مبادا از مسیر اصلی رشد و تعالی خود بازمانند.

وی در پایان تأکید کرد که شهید لاریجانی، تجسم عینی پدرش، شهید مرتضی مطهری، در عرصه‌های سیاست، علم و فرهنگ بود و از نظر ادب، اخلاق، سخاوت و احترام، بی‌نظیر به شمار می‌رفت.

این دیدار، به‌زودی در قالب ویژه‌برنامه‌ای از شبکه تهران سیما پخش خواهد شد.