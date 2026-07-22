صدای چند انفجار در سیریک و قشم شنیده شده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u06f3 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0633\u06cc\u0631\u06cc\u06a9 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0634\u0645 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\u0647\u0646\u0648\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u062f\u0642\u06cc\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0639\u0627\u0642\u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0641\u0627\u0631\u0633