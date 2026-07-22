صدای چند انفجار در سیریک و قشم شنیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دقایقی پیش صدای ۳ انفجار از حوالی سیریک شنیده شد.

همچنین صبح امروز نیز برخی شهروندان از شنیدن صدای انفجار در جنوب جزیره قشم خبر داده بودند.
هنوز محل دقیق این انفجار‌ها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

منبع: فارس

برچسب ها: حمله دشمن ، جنگ دشمن
خبرهای مرتبط
حمله هوایی دشمن به نقطه‌ای در شهرستان کیار
ارزیابی خسارت ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در کرمانشاه انجام شد
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان:
۲۲ اثر تاریخی در خوزستان در جنگ تحمیلی آسیب دیدند
مناطقی از هرمزگان مورد حمله دشمن قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اصابت موشک دشمن آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم
تکذیب اصابت جدید در جزیره لارک/انفجارها از سمت تنگه هرمز است
شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده روستای مسن قشم
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: میناب تاریخ آینده ایران را رقم خواهد زد
آخرین اخبار
شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده روستای مسن قشم
تکذیب اصابت جدید در جزیره لارک/انفجارها از سمت تنگه هرمز است
اصابت موشک دشمن آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: میناب تاریخ آینده ایران را رقم خواهد زد
خسارت سنگین به اسکله‌های هرمزگان / بیش از ۲۰۰۰ صیاد بیکار شدند
عبادی‌زاده: دولت خسارت‌های بخش کشاورزی و صیادی هرمزگان در دوران جنگ را جبران کند
ناکامی دشمن در ایجاد قحطی/ تدوین بسته حمایتی دولت برای واحدهای کشاورزی و تولیدی آسیب‌دیده
حمله خصمانه به شناورهای نجات دریایی در آب‌های هرمزگان