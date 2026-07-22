باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سجاد کرمپور، نماینده مرد اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا، درباره سطح مسابقات گلف برترینهای کشور اظهار داشت: رقابتها از کیفیت و سطح فنی بالایی برخوردار بود و بهترین بازیکنان کشور در این مسابقات حضور داشتند. خوشبختانه در دور نخست توانستم مقام اول را کسب کنم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند تا سطح کیفی بازیکنان روزبهروز بهتر شود.
وی درباره شرایط زمین گلف و وضعیت چمن نیز گفت: متأسفانه شرایط چمن هنوز ایدهآل نیست، اما وزارت ورزش قول داده است برای بهبود وضعیت زمین اقدامات لازم انجام شود تا کیفیت تمرینات و مسابقات افزایش پیدا کند.
کرمپور درباره حضور در بازیهای آسیایی ناگویا عنوان کرد: کسب مدال در این رقابتها کار بسیار سختی است، اما ما با تمام توان تلاش میکنیم. یک اردوی تدارکاتی در ترکیه پیشبینی شده و امیدواریم با آمادگی بهتر بتوانیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.
نماینده مرد گلف ایران در پایان درباره شرایط حمایتی و مالی فدراسیون گفت: شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و فدراسیون حداقل امکانات و هزینههای لازم را فراهم میکند. با توجه به حضور حدود ۶۰ تا ۷۰ بازیکن در این مسیر، شرایط قابل قبول است و امیدواریم حمایتها ادامه داشته باشد.