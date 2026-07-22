نماینده مرد اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، سطح مسابقات انتخابی گلف را بالا ارزیابی کرد و گفت ملی‌پوشان برای حضوری قدرتمند در این رقابت‌ها تلاش می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سجاد کرمپور، نماینده مرد اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره سطح مسابقات گلف برترین‌های کشور اظهار داشت: رقابت‌ها از کیفیت و سطح فنی بالایی برخوردار بود و بهترین بازیکنان کشور در این مسابقات حضور داشتند. خوشبختانه در دور نخست توانستم مقام اول را کسب کنم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند تا سطح کیفی بازیکنان روزبه‌روز بهتر شود.

وی درباره شرایط زمین گلف و وضعیت چمن نیز گفت: متأسفانه شرایط چمن هنوز ایده‌آل نیست، اما وزارت ورزش قول داده است برای بهبود وضعیت زمین اقدامات لازم انجام شود تا کیفیت تمرینات و مسابقات افزایش پیدا کند.

کرمپور درباره حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد: کسب مدال در این رقابت‌ها کار بسیار سختی است، اما ما با تمام توان تلاش می‌کنیم. یک اردوی تدارکاتی در ترکیه پیش‌بینی شده و امیدواریم با آمادگی بهتر بتوانیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

نماینده مرد گلف ایران در پایان درباره شرایط حمایتی و مالی فدراسیون گفت: شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و فدراسیون حداقل امکانات و هزینه‌های لازم را فراهم می‌کند. با توجه به حضور حدود ۶۰ تا ۷۰ بازیکن در این مسیر، شرایط قابل قبول است و امیدواریم حمایت‌ها ادامه داشته باشد.

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برچسب ها: گلف ، ناگویا
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