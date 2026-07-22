باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج ضمن تسلیت به خانواده این نوزاد، اظهار کرد: همدردی، عذرخواهی یا حتی برخورد قضایی با چند نفر، هرگز جای خالی این کودک را برای خانوادهاش پر نمیکند؛ آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی از طریق اصلاح روندهای مدیریتی و اجرای دقیق قوانین است.
غریب سجادی در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج ضمن تسلیت به خانواده این نوزاد، اظهار کرد: همدردی، عذرخواهی یا حتی برخورد قضایی با چند نفر، هرگز جای خالی این کودک را برای خانوادهاش پر نمیکند؛ آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی از طریق اصلاح روندهای مدیریتی و اجرای دقیق قوانین است.
وی با بیان اینکه بخش عمده مسئولیت ساماندهی سگهای بلاصاحب بر عهده مدیریت شهری است، افزود: شهرداری سنندج بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد، هرچند نباید خدمات شبانهروزی مجموعههای آتشنشانی، خدمات شهری و پاکبانان را نادیده گرفت؛ چراکه این نیروها در حوزهای گسترده مشغول خدمت هستند.
فرماندار سنندج با اشاره به پیگیریهای انجامشده در شورای تأمین شهرستان گفت: در طول سالهای گذشته هر اقدامی که در چارچوب اختیارات فرمانداری امکانپذیر بوده انجام شده، اما ابزارهای قانونی برخورد با بسیاری از تخلفات در اختیار فرمانداری نیست. در همین راستا از ورود دادستان به این پرونده و دیگر مسائل مدیریت شهری قدردانی میکنیم.
سجادی با انتقاد از ضعف نظارت بر عملکرد شهرداریها، خطاب به دفتر امور شهری استانداری اظهار کرد: جایگاه نظارتی این مجموعه کجاست؟ در سالهای اخیر اتفاقات متعددی در شهرداریهای استان رخ داده، اما انتظار میرود دستگاههای نظارتی نقش فعالتر و مؤثرتری در پیشگیری از بروز این مشکلات ایفا کنند.
وی در ادامه با انتقاد از استخدامهای بیضابطه در شهرداری سنندج گفت: امروز برخی مدیران شهرداری از کمبود منابع مالی سخن میگویند، اما باید پاسخ دهند که چرا با استخدامهای غیرکارشناسی، بار مالی سنگینی بر شهرداری تحمیل شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، به جای ۳۱ نیروی مصوب، حدود ۶۰ نفر بیشتر استخدام شدهاند که بخش قابل توجهی از این نیروها خارج از ضوابط قانونی جذب شدهاند.
فرماندار سنندج افزود: متأسفانه در برخی موارد افراد با روابط خانوادگی، دوستی یا سفارش برخی از اعضای شورای شهر و مدیران، تحت عنوان پاکبان یا نیروهای خدماتی استخدام شدهاند، اما یا در بخشهای دیگر فعالیت میکنند و یا حتی در محل کار خود حضور ندارند؛ در نتیجه فشار اصلی بر دوش پاکبانانی است که واقعاً در میدان خدمت هستند.
سجادی با انتقاد از دوقطبیسازی فضای جامعه پیرامون موضوع سگهای بلاصاحب اظهار کرد: برخی تلاش میکنند این موضوع را به تقابل میان مردم و حامیان حیوانات تبدیل کنند، در حالی که حمایت از محیط زیست و حقوق حیوانات یک دغدغه ارزشمند اجتماعی است، اما تصمیمگیری و اجرای امور تخصصی باید بر پایه قانون، نظر کارشناسی و مسئولیت دستگاههای اجرایی باشد.
وی تصریح کرد: همان افرادی که امروز به نام خواست مردم برخی کمکاریها را توجیه میکنند، چرا در موضوعاتی همچون دستفروشی، ساختوسازهای غیرمجاز، ترافیک، فساد اداری و استخدامهای بیضابطه، خواستههای مردم را ملاک عمل قرار نمیدهند؟ مردم را نباید مقصر جلوه داد یا پشت نام آنان پنهان شد.
فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: طی حدود یکسال و نیم گذشته، بیش از ۲۲ مورد مکاتبه و دستورالعمل درباره ساماندهی سگهای بلاصاحب انجام شده و راهکارهای کارشناسی نیز مشخص بوده است. جمعآوری، نگهداری و کنترل این حیوانات باید مرحلهبهمرحله و بر اساس دستورالعملها انجام میشد، اما کوتاهی در اجرای این مصوبات باعث شد یک مسئله قابل مدیریت، به بحرانی اجتماعی تبدیل شود.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت مدیریت مالی شهرداری گفت: بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده فاقد پشتوانه کارشناسی و قانونی است و انتظار میرود گزارشهای حسابرسی مالی مطابق دستورالعملهای وزارت کشور به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و شورای شهر نیز جایگاه نظارتی خود را حفظ کند.
سجادی در بخش دیگری از سخنان خودبا انتقاد از برخی انتصابات مدیریتی در شهرداری اظهار کرد: مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی فردی بدون برخورداری از تخصص لازم، از یک مسئولیت به مسئولیت دیگری منتقل میشود و مدیریت سازمانهای مهم شهری را بر عهده میگیرد. این روند باید شفاف و بر اساس ضوابط قانونی اصلاح شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه سلامت، امنیت و جان شهروندان قابل چشمپوشی نیست، گفت: اگر دستگاههای مسئول در چارچوب قانون به وظایف خود عمل نکنند، ناچار خواهیم بود واقعیتها را با مردم در میان بگذاریم. امیدواریم این حادثه تلخ آخرین مورد باشد و همه دستگاهها از آن درس بگیرند تا دیگر هیچ خانوادهای داغدار چنین اتفاق ناگواری نشود.