باشگاه خبرنگاران جوان - سید حامد عاملی با اشاره به ۳۳ هزار خودروی شاهین، ۱۷ هزار خودروی اطلس، ۱۱ هزار خودروی سهند، ۳۲ هزار خودروی ساینا و ۵ هزار خودرو کوییک معوق شده، بیان‌داشت: در سال‌های گذشته در این شرکت اقدام به پیش فروش خودرو فراتر از میزان ظرفیت تولید آن شده که امروز موجبات این تعویق فراهم آمده است، اما مقرر شد با استمرار وضعیت تولید و برنامه ریزی صورت‌گرفته همه معوقات تا پایان سال با جرایم مربوطه به مشتریان تحویل شود.

وی، مشکلات عمده گروه صنعتی سایپا را پیش‌فروش‌های فراتر از ظرفیت تولید و انتقال مبالغ حاصله از آن به بخش‌های غیرتولیدی و در نتیجه کاهش نقدینگی شرکت و همچنین تلاش‌های گروه‌های انحصارگرا در صنعت خودرو بدون توجه به منافع ملی برای کاهش میزان تولید این شرکت عنوان کرد.

عاملی ادامه داد: با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال جاری، هر دو مشکل به طریقی حل شده و با رفع تعهدات معوق مجددا جریان نقدینگی به شرکت باز می‌گردد؛ همچنین با تامین قطعات، تلاش‌ها برای توقف تولید این شرکت هم ناکام خواهد گشت.

عاملی همچنین میزان تولید را روندی صعودی عنوان و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش مجدد تولیدات شرکت باشیم تا به هدف‌گذاری تولید برای امسال دست پیدا کنیم.

معاون وزیر صمت همچنین در بازدید از مرکز تحقیق و توسعه گروه صنعتی سایپا، سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای ارتقای موتورهای ساخت داخل را یکی از دستاوردهای مهم در این گروه دانست و اعلام‌کرد: سه نوع موتور جدید با مصرف کمتر و در کلاس های جهانی در این گروه تولید شده است که در محصولات آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ارائه خودروهای جدید این گروه که در نیمه دوم سال جاری به بازار خواهد آمد و تلاش برای ارائه خودروی هیبریدی در سال آینده را هم از اقدامات مهم این گروه برشمرد.

منبع: وزارت صمت