مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بطور کلی باید کاری کرد که پدیده قاچاق در کشور به خصوص در حوزه لوازم خانگی از صرفه و صلاح بیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید زاغری مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک نهاد فراقوهای است گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ وزارتخانه و ۲۰ سازمان عضو اصلی این ستاد هستند.
مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ستاد دارای کارگروههای متعدد و در موضوعات مختلف سیاست گذاری میکند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت مستقیم در امور اجرایی مملکت دخالت ندارد.
زاغری با بیان اینکه اصل کار ستاد سیاست گذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت است گفت:وقتی مشکل قاچاق لوازم خانگی و همینطور تولید داخل برطرف میشود که بتوان پدیده قاچاق را از صرفه و صلاح انداخت یعنی برای قاچاقچی کار قاچاق به هیچ وجه به صرفه و صلاح نباشد.
مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا زمانی که برای قاچاقچی کار قاچاق صرفه اقتصادی داشته باشند به راحتی نمیتوان جلوی این پدیده آسیب زا را در کشور سد کرد. برای مقابله جدی با پدیده قاچاق باید کاری کرد که قاچاق کالا پرهزینه شود.
زاغری با بیان اینکه زمانی بساط پدیده قاچاق در کشور برچیده میشود که در درجه اول در صحنه داخلی با حمایت خیلی محکم و جدی از تولید داخلی به نیاز مردم به خوبی پاسخ داده شود گفت:تولید داخلی باید قابلیت رقابت پذیری و درعین حال از نظر کیفیت و مرغوبیت وضعیت مناسبی داشته باشد تا مردم نسبت به خرید کالای ایرانی رغبت بیشتری از خود نشان دهند.
مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالا از نظر مقدار و کمیت باید به اندازهای باشد که بتواند نیاز بازار را به خوبی تامین کند نکته مهمتر اینکه قیمت کالای تولید داخل باید منطقی و مناسبی باشد.
زاغری در ادامه یادآور شد: تامین نیاز مردم به لوازم خانگی باید به گونهای صورت گیرد که برای مردم استفاده از تولید داخل به صرفه و صلاح باشد.سعید زاغری مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک نهاد فراقوهای است گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ وزارتخانه و ۲۰ سازمان عضو اصلی این ستاد هستند.
مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ستاد دارای کارگروههای متعدد و در موضوعات مختلف سیاست گذاری میکند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت مستقیم در امور اجرایی مملکت دخالت ندارد.
زاغری با بیان اینکه اصل کار ستاد سیاست گذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت است گفت:وقتی مشکل قاچاق لوازم خانگی و همینطور تولید داخل برطرف میشود که بتوان پدیده قاچاق را از صرفه و صلاح انداخت یعنی برای قاچاقچی کار قاچاق به هیچ وجه به صرفه و صلاح نباشد.
مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا زمانی که برای قاچاقچی کار قاچاق صرفه اقتصادی داشته باشند به راحتی نمیتوان جلوی این پدیده آسیب زا را در کشور سد کرد. برای مقابله جدی با پدیده قاچاق باید کاری کرد که قاچاق کالا پرهزینه شود.
زاغری با بیان اینکه زمانی بساط پدیده قاچاق در کشور برچیده میشود که در درجه اول در صحنه داخلی با حمایت خیلی محکم و جدی از تولید داخلی به نیاز مردم به خوبی پاسخ داده شود گفت:تولید داخلی باید قابلیت رقابت پذیری و درعین حال از نظر کیفیت و مرغوبیت وضعیت مناسبی داشته باشد تا مردم نسبت به خرید کالای ایرانی رغبت بیشتری از خود نشان دهند.
مشاور و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالا از نظر مقدار و کمیت باید به اندازهای باشد که بتواند نیاز بازار را به خوبی تامین کند نکته مهمتر اینکه قیمت کالای تولید داخل باید منطقی و مناسبی باشد.
زاغری در ادامه یادآور شد: تامین نیاز مردم به لوازم خانگی باید به گونهای صورت گیرد که برای مردم استفاده از تولید داخل به صرفه و صلاح باشد.