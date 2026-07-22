باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار گفت: احیای محور اکو میان ایران، پاکستان و ترکیه و همچنین اتصال مرز ریمدان به کریدور اقتصادی چین و پاکستان (سیپک) از دیگر موضوعات مورد توجه است که میتواند جایگاه ترانزیتی استان را ارتقا دهد.
وی تاکید کرد: روابط ایران و پاکستان بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی و برادری دو ملت استوار بوده و حمایت مردم و مسئولان پاکستان در شرایط اخیر، نشاندهنده عمق این روابط است.
اجرای توافقات با محوریت سیستان و بلوچستان
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به حضور مسئولان وزارتخانههای مختلف در این سفر گفت: نمایندگانی از وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نفت و راه و شهرسازی نیز حضور داشتند و بر استفاده از ظرفیتهای استان برای اجرای توافقات تاکید شد.
بیجار در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل شامل راهآهن، مسیرهای زمینی، خطوط هوایی و دریایی از الزامات افزایش همکاریهای اقتصادی با پاکستان است و برنامهریزی برای تقویت این بخشها دنبال خواهد شد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان